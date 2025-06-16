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AMERIKA

Uhapšen muškarac koji je osumnjičen za atentat na bivšu predsjedavajuću Zastupničkog doma

Također, sumnjiči se i za ranjavanje senatora Džona Hofmana (John Hoffman) i njegove supruge

Vens Luter Boelter. Facebook/Ramsey County Sheriff's Office

A. O.

16.6.2025

Muškarac (57) koji je osumnjičen za oružani napad u Minesoti, u kojem su ubijeni članica Zastupničkog doma te savezne države Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug Mark, uhapšen je.

Također, sumnjiči se i za ranjavanje senatora Džona Hofmana (John Hoffman) i njegove supruge.

Ured šerifa okruga Remsi objavio je fotografiju koja prikazuje hapšenje osumnjičenog Vensa Lutera Boeltera (Vancea Luthera Boeltera).

Nakon objavljivanja fotografije hapšenja, iz Ureda šerifa su napisali sljedeće:

- Lice zla. Nakon neumoljivog i odlučnog policijskog rada, ubica je sada u pritvoru. Zahvaljujući predanosti više agencija koje rade zajedno, uz podršku zajednice, pravda je korak bliže."

Nakon što je pronađen njegov automobil i šešir u okrugu Sibli, koji se nalazi 80 km od mjesta ubistva, muškarac je lociran i uhapšen, a istražitelji su otkrili da je Boelterova supruga u subotu ujutro privedena u saobraćajnoj kontroli zajedno s trojicom rođaka u gradu Onamia, više od 160 kilometara od porodične kuće. Istaknuto je da nije zadržana u pritvoru.

# SAD
# AMERIKA
# MELISSA HORTMAN
# JOHN HOFFMAN
# VANCE LUTHER BOELTER
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