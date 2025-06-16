Uhapšen muškarac koji je osumnjičen za atentat na bivšu predsjedavajuću Zastupničkog doma

Muškarac (57) koji je osumnjičen za oružani napad u Minesoti, u kojem su ubijeni članica Zastupničkog doma te savezne države Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug Mark, uhapšen je.
Također, sumnjiči se i za ranjavanje senatora Džona Hofmana (John Hoffman) i njegove supruge.
Ured šerifa okruga Remsi objavio je fotografiju koja prikazuje hapšenje osumnjičenog Vensa Lutera Boeltera (Vancea Luthera Boeltera).
Nakon objavljivanja fotografije hapšenja, iz Ureda šerifa su napisali sljedeće:
- Lice zla. Nakon neumoljivog i odlučnog policijskog rada, ubica je sada u pritvoru. Zahvaljujući predanosti više agencija koje rade zajedno, uz podršku zajednice, pravda je korak bliže."
Nakon što je pronađen njegov automobil i šešir u okrugu Sibli, koji se nalazi 80 km od mjesta ubistva, muškarac je lociran i uhapšen, a istražitelji su otkrili da je Boelterova supruga u subotu ujutro privedena u saobraćajnoj kontroli zajedno s trojicom rođaka u gradu Onamia, više od 160 kilometara od porodične kuće. Istaknuto je da nije zadržana u pritvoru.