Uhapšen muškarac koji je osumnjičen za atentat na bivšu predsjedavajuću Zastupničkog doma

Muškarac (57) koji je osumnjičen za oružani napad u Minesoti, u kojem su ubijeni članica Zastupničkog doma te savezne države Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug Mark, uhapšen je.

Također, sumnjiči se i za ranjavanje senatora Džona Hofmana (John Hoffman) i njegove supruge.

Ured šerifa okruga Remsi objavio je fotografiju koja prikazuje hapšenje osumnjičenog Vensa Lutera Boeltera (Vancea Luthera Boeltera).