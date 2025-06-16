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IRAN SE NIJE OGLASIO

Vojska Izraela tvrdi: Napadnuti komandni centri snaga Kuds u Teheranu

Pogođeni su centri korišteni "za planiranje terorističkih napada na Izrael putem iranskih režimskih posrednika na Bliskom istoku"

Izvršen napad. Platforma X

A. O.

16.6.2025

Avioni zračnih snaga napali su komandne centre snaga Kuds u Teheranu.

To su potvrdile izraelske odbrambene snage (IDF). Kuds snage su moćna grana unutar Korpusa islamske revolucionarne garde koja šalje borce u inostranstvo te upravlja i finansira grupe poput Hezbolaha.

Pogođeni su centri korišteni "za planiranje terorističkih napada na Izrael putem iranskih režimskih posrednika na Bliskom istoku", saopćila je vojska Izraela, a o ovom napadu, za sada se Iran nije oglasio.

Vojne snage Irana su tokom noći napale Haifu, a prema posljednjim podacima ubijeno je troje, dok je povrijeđeno 74.

Bonus video:

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# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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