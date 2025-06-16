Vojska Izraela tvrdi: Napadnuti komandni centri snaga Kuds u Teheranu

Avioni zračnih snaga napali su komandne centre snaga Kuds u Teheranu.

To su potvrdile izraelske odbrambene snage (IDF). Kuds snage su moćna grana unutar Korpusa islamske revolucionarne garde koja šalje borce u inostranstvo te upravlja i finansira grupe poput Hezbolaha.

Pogođeni su centri korišteni "za planiranje terorističkih napada na Izrael putem iranskih režimskih posrednika na Bliskom istoku", saopćila je vojska Izraela, a o ovom napadu, za sada se Iran nije oglasio.

Vojne snage Irana su tokom noći napale Haifu, a prema posljednjim podacima ubijeno je troje, dok je povrijeđeno 74.

Bonus video: