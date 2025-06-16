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KODNO IME C

Na čelo britanske obavještajne službe MI6 imenovana prva žena

Trenutno obavlja funkciju generalne direktorice odjela Q MI6, odgovornog za tehnologiju i inovacije

Blejs Metreveli. Platforma X

A. O.

16.6.2025

Prva žena na čelu britanske obavještajne službe MI6 je imenovana, a ona je Blejs Metreveli (Blaise Metreweli, 47).

Metreveli je ranije obavljala niz direktorskih pozicija u stranoj obavještajnoj službi i domaćoj agenciji MI5, a dužnost će preuzeti na jesen.

Trenutno obavlja funkciju generalne direktorice odjela Q MI6, odgovornog za tehnologiju i inovacije.

Prema drugim kratkim biografskim detaljima navedenim, studirala je socijalnu antropologiju na Univerzitetu u Cambridgeu i veći dio karijere provela je na operativnim pozicijama na Bliskom istoku i u Evropi. Za razliku od svojih sestrinskih britanskih obavještajnih agencija, MI6 nikada nije imao ženu na čelu od svog osnivanja 1909. godine.

Po konvenciji, šef MI6 ima kodno ime C i jedini je službenik agencije koji je imenovan i javno priznat.

# VELIKA BRITANIJA
# OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA
# BLAISE METREWELI
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