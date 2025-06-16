SAD prebacuje više od 20 aviona za tankiranje aviona u zraku prema Bliskom istoku

Ratno zrakoplovstvo SAD započelo je veliko preraspoređivanje najmanje 20 tankera za dopunjavanje gorivom preko Atlantskog okeana iz baza u Americi, a koji su upućeni prema Evropi.

Kako prenose mediji u SAD, tankeri bi trebali biti raspoređeni na Bliski istok, a broj tankera KC-135 i KC-46 nastavio je rasti.

Za sada još nema potvrde o ovoj informaciji iz američkog Ministarstva odbrane. Poznato je da su ovakvi tankeri potrebni za dopunjavanje goriva avionima koji učestvuju u napadima daleko od svoje matične zemlje, poput izraelskih aviona koji napadaju Iran.

KC-135 Stratotanker može da nosi približno 110.000 litara zavisno od konfiguracije i misije, dok KC-46 Pegasus ima kapacitet za približno 212.000 litara.

Prebacivanje ovih aviona na neko područje predstavljaju najčešće najavu velikih zračnih aktivnosti kako u borbenim tako i u mirnodopskim uslovima vježbi velikog broja aviona u zračnom prostoru.