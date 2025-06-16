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OBJAVIO VIDEOSNIMAK

Oglasio se ajatolah Hamnei o napadima Izraela: Život će im postati gorak

Teški udarci cionističkom neprijatelju, poručio je Hamnei

Ali Hamnei. Platforma X

A. O.

16.6.2025

Iranski ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) objavio je snimak na X-u i poslao poruku Izraelu, uslijed sukoba koji traje već četvrti dan.

- Teški udarci cionističkom neprijatelju. Život će definitivno postati gorak za cioniste – poručio je Hamnei.

Na videosnimku je prikazan udar iranskih raketa na Tel Aviv i Haifu. Osim ovog snimka, prikazan je i ajatolah koji je poslao kratku poruku. Poručeno je kako je vlada Benjamina Netanjahua (Netanyahua) napravila veliku grešku.

- Cionistički režim je napravio veliku grešku. Uz Božiju milost, posljedice ovoga dovest će do propasti režima - poručio je vrhovni vođa Irana.

Nešto ranije, ajatolah je rekao kako se neće štedjeti krv mučenika.

- Iranska nacija neće štedjeti krv dragocjenih mučenika. Naše oružane snage su spremne, a zvaničnici zemlje i svi članovi naroda stoje iza oružanih snaga. Život će im biti gorak, bez sumnje. Ne bi trebali misliti da su to uradili i da je to kraj priče. Ne, oni su započeli posao i započeli rat. Nećemo im dozvoliti da se izvuku s ovim velikim zločinom koji su počinili -zaključio je ajatolah.

Bonus video:

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# NAPAD
# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
# AJATOLAH ALI KHAMENEI
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