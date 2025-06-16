Oglasio se ajatolah Hamnei o napadima Izraela: Život će im postati gorak

Iranski ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) objavio je snimak na X-u i poslao poruku Izraelu, uslijed sukoba koji traje već četvrti dan.

- Teški udarci cionističkom neprijatelju. Život će definitivno postati gorak za cioniste – poručio je Hamnei.

Na videosnimku je prikazan udar iranskih raketa na Tel Aviv i Haifu. Osim ovog snimka, prikazan je i ajatolah koji je poslao kratku poruku. Poručeno je kako je vlada Benjamina Netanjahua (Netanyahua) napravila veliku grešku.