Oglasio se ajatolah Hamnei o napadima Izraela: Život će im postati gorak

Iranski ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) objavio je snimak na X-u i poslao poruku Izraelu, uslijed sukoba koji traje već četvrti dan.
- Teški udarci cionističkom neprijatelju. Život će definitivno postati gorak za cioniste – poručio je Hamnei.
Na videosnimku je prikazan udar iranskih raketa na Tel Aviv i Haifu. Osim ovog snimka, prikazan je i ajatolah koji je poslao kratku poruku. Poručeno je kako je vlada Benjamina Netanjahua (Netanyahua) napravila veliku grešku.
- Cionistički režim je napravio veliku grešku. Uz Božiju milost, posljedice ovoga dovest će do propasti režima - poručio je vrhovni vođa Irana.
Nešto ranije, ajatolah je rekao kako se neće štedjeti krv mučenika.
- Iranska nacija neće štedjeti krv dragocjenih mučenika. Naše oružane snage su spremne, a zvaničnici zemlje i svi članovi naroda stoje iza oružanih snaga. Život će im biti gorak, bez sumnje. Ne bi trebali misliti da su to uradili i da je to kraj priče. Ne, oni su započeli posao i započeli rat. Nećemo im dozvoliti da se izvuku s ovim velikim zločinom koji su počinili -zaključio je ajatolah.
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