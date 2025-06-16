Broj stradalih u napadima Irana na Izrael tokom noći porastao na pet: Povrijeđene 92 osobe

Pet osoba poginulo je u sinoćnjem napadu Irana na centralni Izrael, a peta žrtva je pronađena tokom pretrage ruševina nebodera u Petah Tikvi koji je oštećen u napadu.

Tri osobe također su poginule na istom mjestu, dok je jedan muškarac poginuo u Bnei Braku, gdje je projektil prouzrokovao veliku štetu u stambenom području.

Hitna pomoć je saopćila da su hospitalizovane 92 osobe, a većina je lakše povrijeđena.

Izvještaji također ukazuju na to da spasioci pokušavaju doći do tri osobe zarobljene na lokaciji u Haifi koja je pogođena raketom.

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