Iranci objesili muškarca zbog špijunaže i saradnje sa izraelskim obavještajnim službama na čelu sa Mossadom

Nakon što je proglašen krivim, Esmail Fekri obješen je zbog špijunaže i saradnje sa izraelskim obavještajnim službama na čelu sa Mossadom.

To su potvrdili iranski mediji, a u saopćenju, koje je izdao Medijski centar pravosuđa, Fekri je uhapšen u decembru 2023. godine tokom složene obavještajne operacije koju su provele iranske sigurnosne agencije.

Naime, on je u vrijeme hapšenja aktivno komunicirao s operativcima Mossada.

Također, sudski zapisi otkrivaju da je Fekri, kao državljanin Irana održavao kontakt s dvojicom oficira Mossada i pokušavao prikupiti i prenijeti visoko osjetljive i povjerljive informacije o nacionalnoj sigurnosti.

Fekri je prikupljao podatke poput lokacija strateških lokacija, detalja o određenim osobama putem sigurnih komunikacijskih kanala, navode iz Irana, a on je počeo sarađivati sa Mossadom nakon što ga je provjerio viši oficir Mossada. Kasnije je dodijeljen drugom operativnom oficiru Mossada po imenu "Amir".

Nakon njegovog hapšenja, sigurnosni službenici su proveli forenzičku analizu Fekrijevih elektronskih uređaja, otkrivši detaljne komunikacije i upute od Mossadovih agenata. Nakon potvrđivanja prvostepene presude Fekri je proglašen krivim za saradnju sa izraelskim obavještajnim službama nakon čega je i obješen.

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