Nakon trinaest godina, u Damask sletio prvi putnički avion u direktnoj liniji iz Evrope

Međunarodni zračni saobraćaj putnika između Evrope i Sirije prekinut je 2012. godine izbijanjem sirijskog građanskog rata, ali to više neće biti slučaj nakon što je rumunska aviokompanija Dan Air uspostavila redovnu liniju Damask - Bukurešt.

Direktna linija je uspostavljena nakon 13 godina prekida, a kako navode iz rumunske aviokompanije Dan Air šest puta sedmično letjeti na relaciji Bukurešt - Damask.

Ova informacija je potvrda o normalizaciji odnosa novog sirijskog rukovodstva na čelu sa Ahmedom al-Šarom (al-Sharom) sa zemljama Evropske unije, a očekuje se da će ukidanje sankcija koje su u nekoliko vlada još uvijek aktivne, dodatno povećati broj letova evropskih aviokompanija sa Sirijom.

Evropske aviokompanije posljednje letove sa Sirijom su imale u martu 2012. godine pred izbijanje građanskog rata iako su neke azijske kompanije nastavile sa putničkim saobraćajem.