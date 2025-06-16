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POSLAO NIZ PORUKA

Iranski predsjednik: Mi nismo agresori i ne bojimo se nikakve sile

Nismo mi ubili komandante i naučnike zemlje, već su to učinili teroristi, rekao je on

Masud Pežeskijan. AP

A. O.

16.6.2025

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) tokom obraćanja u parlamentu ove države, izjavio je da Iran ne može smatrati agresorskom zemljom te da sve što radi, radi isključivo u cilju odbrane od Izraela.

Pezeškijan je izjavio da se narod Irana suprotstavio kukavičluku.

- Neprijatelj nas i naciju ne može ukloniti sa scene premlaćivanjem, ubijanjem i atentatima. Za svakog heroja čija zastava padne, postoje stotine drugih heroja koji će podići zastavu i stati protiv okrutnosti, nepravde, zločina i izdaje koju ove kukavice čine. Naš narod se snažno suprotstavio kukavičluku – kazao je on.

Istaknuo je i to kako je Iranu potrebno jedinstvo, poručivši kako oni nisu agresori.

- Danas, više nego ikad, potrebni su nam jedinstvo i kohezija. Svi građani Irana moraju se udružiti i snažno se suprotstaviti agresiji koja se dogodila. Danas moramo ostaviti po strani sve razlike i probleme i snažno se suprotstaviti ovoj kriminalnoj, genocidnoj agresiji s jedinstvom – jasna je njegova poruka.

Ponovio je kako Iran ne teži ka nuklearnom oružju.

- Ako iko u ovoj zemlji zauzme stav i govori protiv onoga što je rukovodstvo objavilo, nema mjesta u politici Islamske Republike. Kao rezultat toga, ono što je rukovodstvo objavilo je neosporna politika sistema i Islamske Republike. Imamo pravo da koristimo nuklearnu energiju u cilju istraživanja koja koriste ovom društvu i niko nema pravo da to pravo oduzme sistemu i Islamskoj Republici. Čvrsto stojimo iza ovog prava i ne bojimo se nikakve sile u vezi s ostvarivanjem našeg prava - naveo je.

Također, govorio je i o ulozi Sjedinjenih Američkih Država, kazavši kako SAD koristi silu i suprotno međunarodnim pravilima, dozvoljava Izraelu da izvrši invaziju i napade na Iran. Kaže da oni nisu tražili rat niti su ga započeli.

- Nismo mi ubili komandante i naučnike zemlje, već su to učinili teroristi. Kakav je grijeh počinio naučnik da neko s druge strane svijeta dođe i uništi njega i njegovu porodicu - upitao je.

# NAPAD
# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# ESKALACIJA SUKOBA
# MASOUD PEZESHKIAN
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