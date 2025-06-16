Iranski predsjednik: Mi nismo agresori i ne bojimo se nikakve sile

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) tokom obraćanja u parlamentu ove države, izjavio je da Iran ne može smatrati agresorskom zemljom te da sve što radi, radi isključivo u cilju odbrane od Izraela.

Pezeškijan je izjavio da se narod Irana suprotstavio kukavičluku.

- Neprijatelj nas i naciju ne može ukloniti sa scene premlaćivanjem, ubijanjem i atentatima. Za svakog heroja čija zastava padne, postoje stotine drugih heroja koji će podići zastavu i stati protiv okrutnosti, nepravde, zločina i izdaje koju ove kukavice čine. Naš narod se snažno suprotstavio kukavičluku – kazao je on.

Istaknuo je i to kako je Iranu potrebno jedinstvo, poručivši kako oni nisu agresori.

- Danas, više nego ikad, potrebni su nam jedinstvo i kohezija. Svi građani Irana moraju se udružiti i snažno se suprotstaviti agresiji koja se dogodila. Danas moramo ostaviti po strani sve razlike i probleme i snažno se suprotstaviti ovoj kriminalnoj, genocidnoj agresiji s jedinstvom – jasna je njegova poruka.