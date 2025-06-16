Usred ludila rata širi se prepiska Izraelca i Iranca iz skloništa: Dirnula je mnoge

U moru ratne retorike koje dominira vijestima, jedan kratki i dirljivi razgovor na društvenim mrežama između Izraelca i Iranca dirnuo je mnoge. Dok su u oba grada, Tel Avivu i Teheranu, zavijale sirene i građani bježali u skloništa zbog uzajamnih napada, dvojica korisnika X-a razmijenila su nekoliko jednostavnih, ali snažnih rečenica.

Prepiska koja je dirnula mnoge

"Sirene zavijaju. Idem u sklonište. Nema cigareta koje bi me dočekale ako/kad se vratim. Šteta", napisao je Izraelac.