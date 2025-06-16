Usred ludila rata širi se prepiska Izraelca i Iranca iz skloništa: Dirnula je mnoge

U moru ratne retorike koje dominira vijestima, jedan kratki i dirljivi razgovor na društvenim mrežama između Izraelca i Iranca dirnuo je mnoge. Dok su u oba grada, Tel Avivu i Teheranu, zavijale sirene i građani bježali u skloništa zbog uzajamnih napada, dvojica korisnika X-a razmijenila su nekoliko jednostavnih, ali snažnih rečenica.
Prepiska koja je dirnula mnoge
"Sirene zavijaju. Idem u sklonište. Nema cigareta koje bi me dočekale ako/kad se vratim. Šteta", napisao je Izraelac.
Iranac je s "druge strane" poručio da je i on na putu prema skloništu, ali barem ima cigaretu sa sobom. "Radim isto s druge strane (Teheran)... srećom, imam cigaretu sa sobom", napisao je.
Njihova završna razmjena emotikona rukovanja postala je tiha poruka mira u digitalnom prostoru prepunom podjela.
Izraelci i Iranci u skloništima
Podsjetimo, Izrael je 13. juna 2025. pokrenuo zračne udare diljem Irana s ciljem neutralizacije iranskih nuklearnih i vojnih sposobnosti. Iran je 15. i 16. juna uzvratio balističkim raketnim i dronskim napadima na izraelske gradove te strateške ciljeve. Od početka izraelskih zračnih udara, a posebno nakon iranskog raketnog uzvrata, hiljade građana u Iranu i Izraelu svakodnevno provode sate u skloništima.