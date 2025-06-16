Iranski vrhovni sudac najavio ekspresna suđenja ljudima koji surađuju s Izraelom

Vrhovni sudija Irana Gholamhossein Mohseni Ejei poručio je danas da će osobe uhapšene zbog sumnje na suradnju s Izraelom biti brzo izvedene pred sud, prenosi Reuters.

"Ako je neko uhapšen zbog povezanosti i suradnje s cionističkim režimom, njegovo suđenje i kažnjavanje treba se provesti i objaviti vrlo brzo, u skladu sa zakonom i ratnim uvjetima", izjavio je Ejei, prema navodima agencije Tasnim.

Pogubljen muškarac osuđen da je špijunirao za Izrael

Podsjetimo, državna novinska agencija Mizan danas je objavila da je Iran pogubio špijuna koji je navodno Izraelu prenosio informacije.

"Esmail Fekri, agent Mossada osuđen za teška kaznena djela 'korupcije na Zemlji' i 'moharebeha' (rata protiv Boga), obješen je nakon sudskog postupka", objavila je Mizan na svojoj web-stranici, prenosi agencija France Presse.





Uhapšen prije dvije godine

Vlasti u Teheranu rekle su da je muškarac, uhićen 2023. godine, osuđen prema islamskom zakonu za "vođenje rata protiv Boga" i "korupciju na Zemlji", prenosi i dpa.

To je treće pogubljenje povezano s optužbama za špijunažu u posljednjih nekoliko mjeseci.

Iran smatra Izrael svojim zakletim neprijateljem, a dvije zemlje razmjenjuju zračne napade otkako je Izrael prošlog petka pokrenuo velike napade na iranske nuklearne ciljeve.