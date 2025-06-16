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NAKON OTKAZIVANJA

Ovo je uslov Irana za nastavak pregovora sa Amerikom

Ukoliko Parlament Irana odluči da se povuče iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), ta odluka biti "obavezujuća"

Ismail Bagheji. Platforma X

A. O.

16.6.2025

Nakon otkazivanja nuklearnih pregovora između Irana i Amerike, koji su bili zakazani jučer, SAD moraju da "osude izraelske napade na Iran" kako bi pregovori mogli da se nastave, to je izjavio portparol ministarstva vanjskih poslova Irana.

Naime, Ismail Bagheji (Esmaeil Baghaei) ponovo je ocijenio da su pregovori "besmisleni" u trenutnim okolnostima i rekao da su "SAD saučesnik u tim napadima".

Ukoliko Parlament Irana odluči da se povuče iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), ta odluka biti "obavezujuća", poručio je on. Inače, Iran uporno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski, što Izrael odbacuje.

Podsjećamo, jučer je trebalo da budu održani pregovori Irana i Amerike u Muskatu, ali su otkazani nakon što je Izrael otpočeo napade na Iran.

Iran je saopćio da je odgovorio na "brutalni napad Izraela" u operaciji "Pravo obećanje 3", ispaljivanjem desetina raketa prema toj zemlji.

Vojska Izraela u petak, 13. juna pokrenula je operaciju "Uspon lava", protiv iranskih vrhovnih zvaničnika, vojnih objekata i nuklearnih naučnika, u jednoj od najvećih vojnih eskalacija na Bliskom istoku posljednjih decenija u kojoj je, prema iranskim izvorima, ubijeno na desetine osoba, među kojima i najviši vojni zvaničnici.

Teheran je u operaciji "Pravi odgovor 3" odgovorio ispaljivanjem četiri baražne paljbe balističkih raketa prema Izraelu, ubivši tri osobe i ranivši desetine.

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# NAPAD
# TEHERAN
# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# ESKALACIJA
# ESMAEIL BAGHAEI
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