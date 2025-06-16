Otkriven ključni momenat koji je doveo do pada: Crna kutija ukazuje na uzrok avionske nesreće u Indiji

Dvije crne kutije iz aviona Air India koji se srušio u Ahmedabadu prošle sedmice, pronađene su ovog vikenda.

U ovoj stravičnoj nesreći poginulo je 270 osoba, a sada pristižu prve informacije koje ovi uređaji za snimanje otkrivaju o trenutku nesreće. Naime, mehanički kvar na pilotskom sjedištu tokom polijetanja je izgleda glavni uzrok pada aviona Boeing 787 kompanije Air India, let AI-171, prema nalazima preliminarnog izvještaja koji priprema Odjeljenje za istraživanje avionskih nesreća Indije (AAIB), a koji bi trebao biti objavljen u narednim danima.

Pilotovo sjedište naglo je skliznulo unazad zbog kvara na mehanizmu zaključavanja šine na kojoj se pomjera sjedište, a to se desilo dok je avion bio u fazi rotacije, pri polijetanju.

Iako je kopilot pokušao vratiti komande na punu snagu, nije uspio savladati težinu i položaj pilotovog tijela, koje je vršilo pritisak na poluge.

Grčka Protothema je objavila i vremenski slijed događaja koji su prethodili nesreći:

12'' Početak rotacije. Sjedalo naglo klizi unazad.

15'' Komande potiska se povlače. Kopilot viče: "Potisak se smanjuje!"

18'' Kapetan uzvikuje: "Moja pozicija!". Čuju se zvuci borbe sa sjedištem.

26'' Kopilot pokušava da obnovi potisak. Avion je već dostigao 214 stopa i zaustavlja se.

38'' Udar

Obdukcija olupine aviona otkrila je slomljene sigurnosne igle u pilotskom sjedištu. Inače, avion je servisiran svega 11 dana prije nego što je došlo do nesreće.