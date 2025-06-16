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VEZE JOŠ OD 1994. GODINE

Ovo je razlog zašto Jordan obara rakete koje idu prema Izraelu

Rat koji se vodio između PLO-a i Jordana je uskoro uključio i Siriju, a tokom sukoba se uključio i Izrael, i to na strani jordanske vlasti

Jitzhak Rabin, Bil Klinton i jordanski kralj Husein. Facebook

A. O.

16.6.2025

Najintenzivniji sukob između Irana i Izraela započeo je prošle sedmice, kada su snage Izraela napale na vojna i nuklearna postrojenja, te na civilnu infrastrukturu.

Seriju od više stotina raketa inicijalno nije uspjela doći do Izraela, kad je Iran pokrenuo svoj odgovor, a iako su dobar dio neutralisale izraelske snage, kao i međunarodni partneri ove zemlje poput Amerike, posebno je interesantna uloga arapskih zemalja u regiji.

U ovaj sukob, indirektno su se uključili Irak, Jordan i Sirija, tako što su rušili rakete koje su letjele ka Izraelu.

Dok je jasno da je u Iraku i Siriji došlo do promjene režima, koji se sada može smatrati pro-zapadnim, Jordan je najzanimljiviji slučaj, imajući u vidu da ova zemlja ima stabilnu vlast pod kraljem Abdulahom bin Al-Huseinom (Abdullahom bin Al Husseinom).

Kontrola nad dijelom Palestine

Inače, historijat odnosa između Jordana i Izraela počeo je 1948. godine, kada je, tokom arapsko-izraelskog rata, Jordan preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i istočnim dijelom Jerusalema.

Kontrolu nad tim dijelom Palestine zadržali su do 1967. godine, kada je tokom Šestodnevnog rata Izrael preuzeo kontrolu nad teritorijem, a šest godina kasnije, tokom Jom Kipurskog rata, Jordan je značajno umanjio svoje vojno prisustvo u Palestini.

Međutim, kako bi stavili u kontekst odnose Jordana i Izraela, treba spomenuti i "crni septembar", odnosno rat između Palestinske organizacije za slobodu (PLO) i jordanske vojske.

Razlog sukoba

Sukob je počeo zbog palestinskih grupa, okupljenih u PLO, koji su tražili rušenje kraljevske dinastije Hašemita, koji su preuzeli vlast u Jordanu 1921. godine.

Rat koji se vodio između PLO-a i Jordana je uskoro uključio i Siriju, a tokom sukoba se uključio i Izrael, i to na strani jordanske vlasti. Ovaj sukob je dodatno pojačao veze Tel Aviva i Ammana.

Iako su formalno svoje sukobe završili 1973. godine, Jordan i Izrael su 1994. godine potpisali primirje i uspostavili diplomatske odnose, te je tako Jordan postao druga arapska država, nakon Egipta, koja je priznala Izrael kao nezavisnu zemlju.

Uz američko obećanje o oprostu dugova, te pod prijetnjom da će u jordanskoj kraljevskoj porodici omražena PLO postati snažnija nakon sporazuma u Oslu, kralj Husein je potpisao mirovni sporazum.

Pored oprosta dugova vrijednog 698.4 miliona dolara, Jordan je dobio i ugovor o trgovini, potpisan 1996. godine, kao i veliki broj ekonomskih projekata. Uz to, Jordan je dobio i poziciju glavnog partnera SAD-a u regiji, uz Izrael i Saudijsku Arabiju.

Bonus video:

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# NAPAD
# SIRIJA
# SUKOB
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