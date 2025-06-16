Ovo je razlog zašto Jordan obara rakete koje idu prema Izraelu

Najintenzivniji sukob između Irana i Izraela započeo je prošle sedmice, kada su snage Izraela napale na vojna i nuklearna postrojenja, te na civilnu infrastrukturu.

Seriju od više stotina raketa inicijalno nije uspjela doći do Izraela, kad je Iran pokrenuo svoj odgovor, a iako su dobar dio neutralisale izraelske snage, kao i međunarodni partneri ove zemlje poput Amerike, posebno je interesantna uloga arapskih zemalja u regiji.

U ovaj sukob, indirektno su se uključili Irak, Jordan i Sirija, tako što su rušili rakete koje su letjele ka Izraelu.

Dok je jasno da je u Iraku i Siriji došlo do promjene režima, koji se sada može smatrati pro-zapadnim, Jordan je najzanimljiviji slučaj, imajući u vidu da ova zemlja ima stabilnu vlast pod kraljem Abdulahom bin Al-Huseinom (Abdullahom bin Al Husseinom).

Kontrola nad dijelom Palestine

Inače, historijat odnosa između Jordana i Izraela počeo je 1948. godine, kada je, tokom arapsko-izraelskog rata, Jordan preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i istočnim dijelom Jerusalema.

Kontrolu nad tim dijelom Palestine zadržali su do 1967. godine, kada je tokom Šestodnevnog rata Izrael preuzeo kontrolu nad teritorijem, a šest godina kasnije, tokom Jom Kipurskog rata, Jordan je značajno umanjio svoje vojno prisustvo u Palestini.

Međutim, kako bi stavili u kontekst odnose Jordana i Izraela, treba spomenuti i "crni septembar", odnosno rat između Palestinske organizacije za slobodu (PLO) i jordanske vojske.

Razlog sukoba

Sukob je počeo zbog palestinskih grupa, okupljenih u PLO, koji su tražili rušenje kraljevske dinastije Hašemita, koji su preuzeli vlast u Jordanu 1921. godine.

Rat koji se vodio između PLO-a i Jordana je uskoro uključio i Siriju, a tokom sukoba se uključio i Izrael, i to na strani jordanske vlasti. Ovaj sukob je dodatno pojačao veze Tel Aviva i Ammana.