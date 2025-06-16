Svjedočenja stanovnika pod izraelskim raketama: "Samo čujemo eksplozije i nadamo se da naše mjesto neće biti pogođeno"

Dugi redovi koji su se stvarali na benzinskim pumpama širom grada viđeni su u nedjelju, a nakon više dana napada Izraela na Iran, ljudi pokušavaju pobjeći na sve načine, prepričava stanovnik Teherana za BBC News Persian.

Naime, mnogi ljudi pokušali su otići u udaljena područja, daleko od bilo koje moguće mete Izraela, ali ipak nisu mogli ni izaći iz provincije zbog gustog saobraćaja.

Bez upozorenja

- Teheran nije siguran, to je jasno. Ne dobijamo nikakve alarme ili upozorenja od zvaničnika o izraelskim napadima. Samo čujemo eksplozije i nadamo se da naše mjesto neće biti pogođeno. Ali, gdje možemo ići? Nigdje nije sigurno - rekao je jedan stanovnik.

Jedna osoba, koja je uspjela da se preseli iz Teherana u drugu provinciju, je izjavila:

- Ovo nije moj rat. Ne navijam ni za jednu stranu, samo želim da preživim zajedno sa svojom porodicom".

Jedna Iranka istakla je kako nije spavala dvije noći te kako je ova situacija podsjeća na bombardovanje i odlaske u skloništa tokom iransko-iračkog rata 1980-ih, kada je bila dijete.

- Razlika je u tome što smo tada, barem kada se dogodio napad, čuli sirenu za zračni napad ili barem upozorenja prije nego što se to dogodilo. Međutim sada, tokom ovog bombardovanja ili bilo kakvog zračnog napada, nema sirena ili upozorenja – kazala je.

Teško je otići

Jedan stanovnik glavnog grada je priznao da ne može tek tako napustiti Teheran.

- Ne mogu ostaviti starije roditelje koji ne mogu da putuju daleko i dugo i da napustim grad. Osim toga, moram da se pojavim na poslu. Šta da radim sada - naveo je on.

Neki ljudi su dobili upozorenja od izraelske vojske koji traže od Iranaca da napuste područja u blizini vojnih lokacija. Čini se da su ljudi u Teheranu najviše zabrinuti zbog ovoga.

- Kako bismo trebali znati gdje je vojno mjesto, a gdje nije – izjavio je jedan od stanovnika.

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