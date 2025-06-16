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POSLATE JAKE PORUKE

Hiljade građana na protestima u Pakistanu: Pozivaju na podršku Iranu i ujedinjenje muslimana

Jedino rješenje za ovo je da se zločin i barbarstvo koje je Izrael započeo okončaju udruživanjem s Iranom, kaže Nida Fatima

Na protestima iz grada Lahore - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.6.2025

U pakistanskim gradovima okupilo se hiljade građana kako bi protestovali protiv napada Izraela na Iran.

Na protestima iz grada Lahore, ali i drugih gradova, poslate su snažne poruke, a ona koja se izdvaja tiče se poziva na jedinstvo među muslimanskim narodima i snažniju akciju protiv agresije Izraela.

Odupiranje akcijama

Držeći transparente i uzvikujući slogane, demonstranti u Lahoreu pozvali su muslimanske zemlje da stanu uz Iran i odupru se izraelskim akcijama.

- Jedino rješenje za ovo je da se zločin i barbarstvo koje je Izrael započeo okončaju udruživanjem s Iranom. Dužnost je svakog muslimana, svakog ponosnog muslimana, svake ponosne osobe u bilo kojoj muslimanskoj naciji da se zauzme za Palestinu zajedno s Iranom - rekla je Nida Fatima, studentica koja se pridružila skupu.

Husnain Zaidi zahtijevao je hitan međunarodni pritisak na Izrael. Kako je izjavio, ugnjetavanje i brutalnost koju je Izrael počinio nad Iranom moraju prestati, a međunarodna zajednica mora predložiti kaznu za to kako ne bi pokušao uništiti nijednu zemlju u budućnosti kao što je Izrael učinio s Gazom.

Osuda za napade

Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana osudilo je izraelske raketne napade na Iran kao "teško kršenje međunarodnog prava" i pozvalo Ujedinjene nacije da preduzmu hitne korake kako bi zaustavile agresiju i pozvale Izrael na odgovornost.

Pakistan, koji ne priznaje Izrael, decenijama poziva na uspostavljanje nezavisne palestinske države zasnovane na granicama prije 1967. godine, sa Al-Quds Al-Sharifom (Jerusalemom) kao glavnim gradom.

# IZRAEL
# PAKISTAN
# AGRESIJA
# PROTESTI
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