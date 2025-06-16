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IZRAELSKI MINISTAR

Kac o izjavi da će stanovnici Teherana platiti: Nećemo im nauditi, nego će se iseliti

Prema posljednjim informacijama kažu da je poginulo najmanje osam osoba

Israel Kac. Platforma X

A. O.

16.6.2025

Izraelski ministar odbrane Israel Kac (Katz) nakon što je ranije danas kazao da će stanovnici Teherana platiti kao odmazdu za raketne napade Irana, koji su prouzrokovali veliku štetu izraelskim stambenim područjima, pokušao je da se opravda.

- Želio bih razjasniti očigledno: ne postoji namjera da se fizički naudi stanovnicima Teherana kao što to ubilački diktator čini stanovnicima Izraela – naveo je on, dodavši da će stanovnici Teherana biti prisiljeni "platiti cijenu diktature i evakuirati svoje domove iz područja gdje će biti potrebno napasti režimske ciljeve i sigurnosnu infrastrukturu u Teheranu".

Poručio je kako će nastaviti štititi stanovnike Izraela.

Njegovi komentari uslijedili su nakon sinoćnjeg raketnog napada Irana u kojem je ranjeno 287 ljudi širom Izraela od čega je najveći broj povrijeđenih u Haifi.

Prema posljednjim informacijama kažu da je poginulo najmanje osam osoba.

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# ISRAEL KATZ
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