Europol razbio najveće tržište droge na dark webu

Najtrajnije tržište dark weba "Archetyp Market", razbili su organi za provođenje zakona širom Evrope, nakon operacije velikih razmjera u koju je bilo uključeno šest zemalja.

Ovo je realizirano uz podršku Europola i Eurojusta. Niz koordiniranih akcija provedeno je širom Njemačke, Nizozemske, Rumunije, Španije i Švedske u periodu između 11. i 13. juna, usmjerenih na administratora platforme, moderatore, ključne dobavljače i tehničku infrastrukturu.

Oko 300 policajaca je raspoređeno za provođenje mjera provođenja zakona i osiguranje ključnih dokaza, prenosi Europol.

Tržište droge

Inače, "Archetyp Market" je poslovao kao tržište droge više od pet godina, okupljajući više od 600.000 korisnika širom svijeta s ukupnim obimom transakcija od najmanje 250 miliona eura.

Sa preko 17.000 unosa, to je jedno od rijetkih tržišta na dark webu koje je dozvoljavalo prodaju fentanila i drugih visoko potentnih sintetičkih opijata, doprinoseći rastućoj prijetnji koju predstavljaju ove supstance u Evropi, ali i na svjetskom tržištu.

Kao rezultat akcije, infrastruktura platforme u Nizozemskoj je isključena s mreže, a njen administrator, 30-godišnji njemački državljanin, uhapšen je u Barceloni. Paralelno s ovom akcijom, u Njemačkoj i Švedskoj su poduzete mjere protiv jednog od moderatora i šest najvećih dobavljača na tržištu, a zaplijenjena je imovina vrijedna 7,8 miliona eura.

Kraj kriminalne službe

Ova operacija koju su vodile njemačke vlasti označava kraj kriminalne službe koja je omogućavala anonimnu trgovinu velikim količinama ilegalnih droga, uključujući kokain, MDMA, amfetamine i sintetičke opioide.

Izdržljivost, obim i ugled platforme unutar kriminalne zajednice svrstavaju je rame uz rame sa sada nepostojećim tržištima darkneta kao što su Dream Market i Silk Road, oba poznata po svojoj ulozi u olakšavanju online trgovine drogom.

Zamjenik izvršnog direktora za operacije Europola, Žan-Felip Lekuf (Jean-Philippe Lecouffe), nakon akcije je kazao da ovom akcijom, organi za provođenje zakona uništili su jedno od najdugovječnijih tržišta droge na dark webu, presjekavši glavnu liniju snabdijevanja nekim od najopasnijih supstanci na svijetu.

- Demontažom njegove infrastrukture i hapšenjem ključnih igrača, šaljemo jasnu poruku: nema sigurnog utočišta za one koji profitiraju od štete – dodao je on.

Inače, ova akcija je uslijedila nakon višegodišnjeg intenzivnog istražnog rada na mapiranju tehničke arhitekture platforme i identifikaciji pojedinaca koji stoje iza nje.

Praćenje i analiza

Praćenjem finansijskih tokova, analizom digitalnih forenzičkih dokaza i bliskom saradnjom s partnerima na terenu, vlasti su uspjele zadati odlučujući udarac jednom od najplodnijih tržišta droge na dark webu.