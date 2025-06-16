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ANALIZA

Podaci stranice globalfirepower pokazuju stanje: Ko ima jaču vojsku, Iran ili Izrael?

Prema podacima portala globalfierpower.com, Iran je u značajnoj prednosti kada je riječ o broju ljudi koje može mobilizirati

Iranska i izraelska vojska. Platforma X

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

16.6.2025

Dok plamti rat između Izraela i Irana svjetski mediji bave se analizama vojnih snaga dviju zemalja i procjenama od kojih ovisi i koliko bi rat mogao potrajati. 

Iran je država koja se prostire na 1.648.195 kvadratnih kilometara, u kojoj živi 83.183.741 stanovnik, dok Izrael zauzima svega 20.770 kvadratnih kilometara i ima 9.353.610 stanovnika. Iran u vlastite oružane snage ulaže 10, a Izrael 24 milijarde dolara godišnje.

Sposobni vojnici

Prema podacima portala globalfierpower.com, Iran je u značajnoj prednosti kada je riječ o broju ljudi koje može mobilizirati, jer raspolaže s blizu 41.5 miliona sposobnih za vojnu službu, dok Izrael može računati na 3,2 miliona. U aktivnom sastavu Iran ima 610.000 vojnika, sa 350.000 u rezervi, te 220.000 pripadnika paravojnih snaga. Izraelska vojska broji 170.000 aktivnih vojnika, te 465.000 rezervista.

Kada je avijacija u pitanju, odnosi su nešto drugačiji, jer Iran raspolaže sa ukupno 551 avionom (među kojima 188 borbenih, 21 namjenskih jurišnih aviona, 87 transportnih i 6 zračnih tankera), dok je u izraelskoj avijaciji 611 letjelica (240 borbenih, 38 jurišnih, 159 trenažnih, 19 aviona za specijalne misije i 14 zračnih tankera). Iranci posjeduju 128, a Izraelci 147 helikoptera.

Artiljerija Irana. Platforma X

Iranska armija ima 1.713 tenkova i 65.825 oklopnih vozila, a IDF 1.300 tenkova i 35.985 oklopnjaka. Omjer u slučaju samohodne artiljerije je 392 naspram 352 u korist Irana. Kada je riječ o vučnoj artiljeriji, Iranci imaju 2.070, a Izraelci 171 komad ove vrste oruđa.

46 brodova

Iranska flota broji 107 plovila, izraelska 62. Iran posjeduje 25, a Izrael 5 podmornica. U iranskoj mornarici je 7 fregata, 3 korvete i 21 patrolni brod, dok Izrael raspolaže sa 7 korveta i 46 patrolnih brodova. 

Posebno je važno napomenuti da, iako se čini da Iran ima prednost u pojedinim segmentima vojske, radi se o uglavnom zastarjelom naoružanju, opremi, a posebno avijaciji, dok se izraelske kopnene, pomorske i zračne snage zasnivaju na modernim tehnologijama domaće, ali i industrija SAD i EU.

Avijacija Izraela: 611 letjelica. Platforma X

Osim toga, Izrael je nuklearna sila i ima strateško savezništvo sa SAD.

# IZRAEL
# IRAN
# RAT
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