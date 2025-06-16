Podaci stranice globalfirepower pokazuju stanje: Ko ima jaču vojsku, Iran ili Izrael?

Dok plamti rat između Izraela i Irana svjetski mediji bave se analizama vojnih snaga dviju zemalja i procjenama od kojih ovisi i koliko bi rat mogao potrajati.

Iran je država koja se prostire na 1.648.195 kvadratnih kilometara, u kojoj živi 83.183.741 stanovnik, dok Izrael zauzima svega 20.770 kvadratnih kilometara i ima 9.353.610 stanovnika. Iran u vlastite oružane snage ulaže 10, a Izrael 24 milijarde dolara godišnje.

Sposobni vojnici

Prema podacima portala globalfierpower.com, Iran je u značajnoj prednosti kada je riječ o broju ljudi koje može mobilizirati, jer raspolaže s blizu 41.5 miliona sposobnih za vojnu službu, dok Izrael može računati na 3,2 miliona. U aktivnom sastavu Iran ima 610.000 vojnika, sa 350.000 u rezervi, te 220.000 pripadnika paravojnih snaga. Izraelska vojska broji 170.000 aktivnih vojnika, te 465.000 rezervista.

Kada je avijacija u pitanju, odnosi su nešto drugačiji, jer Iran raspolaže sa ukupno 551 avionom (među kojima 188 borbenih, 21 namjenskih jurišnih aviona, 87 transportnih i 6 zračnih tankera), dok je u izraelskoj avijaciji 611 letjelica (240 borbenih, 38 jurišnih, 159 trenažnih, 19 aviona za specijalne misije i 14 zračnih tankera). Iranci posjeduju 128, a Izraelci 147 helikoptera.