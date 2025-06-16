Netanjahu tvrdi da ima potpunu kontrolu nad zračnim prostorom Teherana

Izrael je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju napada na centralni Iran, a premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) tvrdi da ima potpunu kontrolu nad zračnim prostorom iznad Teherana, javlja Anadolu.

- Izraelske zračne snage imaju potpunu kontrolu nad nebom Teherana - rekao je Netanjahu u izjavama u zračnoj bazi Tel Nof u Rehovotu u centralnom Izraelu.