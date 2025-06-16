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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu tvrdi da ima potpunu kontrolu nad zračnim prostorom Teherana

Izrael je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju napada na centralni Iran

Benjamin Netanjahu. Anadolija

Anadolija

16.6.2025

Izrael je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju napada na centralni Iran, a premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) tvrdi da ima potpunu kontrolu nad zračnim prostorom iznad Teherana, javlja Anadolu.

- Izraelske zračne snage imaju potpunu kontrolu nad nebom Teherana - rekao je Netanjahu u izjavama u zračnoj bazi Tel Nof u Rehovotu u centralnom Izraelu.

Izraelski Kanal 12 je objavio da vojska napada desetine ciljeva u centralnom Iranu, bez navođenja detalja.

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

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# IZRAEL
# IRAN
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