Netanjahu tvrdi da ima potpunu kontrolu nad zračnim prostorom Teherana

Izrael je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju napada na centralni Iran, a premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) tvrdi da ima potpunu kontrolu nad zračnim prostorom iznad Teherana, javlja Anadolu.
- Izraelske zračne snage imaju potpunu kontrolu nad nebom Teherana - rekao je Netanjahu u izjavama u zračnoj bazi Tel Nof u Rehovotu u centralnom Izraelu.
Izraelski Kanal 12 je objavio da vojska napada desetine ciljeva u centralnom Iranu, bez navođenja detalja.
Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.
Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.