Šef Agencije za atomsku energiju upozorava: Sukob Izraela i Irana prijeti curenjem radijacije

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi (Grossi) pozvao je Iran i Izrael na maksimalnu suzdržanost, ističući opasnosti koje aktuelna eskalacija može imati po sigurnost i okoliš, kao i po međunarodne diplomatske napore u vezi s iranskim nuklearnim programom.
Grosi se danas obratio na vanrednoj sjednici Odbora guvernera IAEA-e, dok sukob između Irana i Izraela ulazi u četvrti dan.
- Vojna eskalacija ugrožava živote, povećava rizik od curenja radijacije s ozbiljnim posljedicama po ljude i okoliš i usporava ključne diplomatske napore koji bi dugoročno trebali osigurati da Iran ne razvije nuklearno oružje – rekao je Grossi.
Stanje iranskih nuklearnih objekata
Grosi je također govorio o iranskom postrojenju za obogaćivanje uranija u Natanzu, koje je u petak pretrpjelo značajna oštećenja usljed izraelskih napada.
Iako podzemni dio postrojenja nije bio direktno pogođen, moguće je da je oprema unutar objekta oštećena zbog nestanka električne energije, naveo je.
Dodao je da kontaminacija radijacijom unutar kompleksa jeste štetna, ali da se može kontrolisati uz odgovarajuću zaštitu disajnih puteva.
- Nivoi radioaktivnosti izvan Natanza ostali su nepromijenjeni i nalaze se u normalnim granicama, što ukazuje da nije bilo vanjskog radiološkog uticaja na stanovništvo i okoliš - rekao je.
Najnoviji izvještaj IAEA-a
Osim Natanza, oštećena su i četiri nuklearna objekta u Isfahanu. Međutim, Grossi je istakao da za sada nema izvještaja o šteti u postrojenju Fordu, nuklearnoj elektrani u Bušeheru, niti na reaktoru koji je u fazi izgradnje.
Inspektori IAEA-e i dalje se nalaze u Iranu i spremni su da nastave s monitoringom čim bezbjednosni uslovi to dozvole, rekao je Grossi.
U najnovijem izvještaju IAEA-e navodi se da su iranske zalihe uranija koje se mogu iskoristiti za izradu nuklearnog oružja značajno povećane. Teheran, međutim, odbacuje tvrdnje da ima namjeru razviti nuklearno oružje.