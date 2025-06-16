Šef Agencije za atomsku energiju upozorava: Sukob Izraela i Irana prijeti curenjem radijacije

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi (Grossi) pozvao je Iran i Izrael na maksimalnu suzdržanost, ističući opasnosti koje aktuelna eskalacija može imati po sigurnost i okoliš, kao i po međunarodne diplomatske napore u vezi s iranskim nuklearnim programom.

Grosi se danas obratio na vanrednoj sjednici Odbora guvernera IAEA-e, dok sukob između Irana i Izraela ulazi u četvrti dan.

- Vojna eskalacija ugrožava živote, povećava rizik od curenja radijacije s ozbiljnim posljedicama po ljude i okoliš i usporava ključne diplomatske napore koji bi dugoročno trebali osigurati da Iran ne razvije nuklearno oružje – rekao je Grossi.

Stanje iranskih nuklearnih objekata

Grosi je također govorio o iranskom postrojenju za obogaćivanje uranija u Natanzu, koje je u petak pretrpjelo značajna oštećenja usljed izraelskih napada.