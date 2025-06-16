Predstavnici britanske Vlade oštro osudili djelovanje političkih pojedinaca iz RS

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović sastali su se danas u Londonu sa Lordom Coakerom, državnim ministrom u Ministarstvu odbrane zaduženim za međunarodne odnose, diplomatiju i parlamentarne poslove u britanskom Domu lordova, a sastanku je prisustvovala i dama Karen Pierce, specijalna izaslanica Velike Britanije za zapadni Balkan.

Predstavnici britanske Vlade oštro su osudili djelovanje političkih pojedinaca iz RS-a, jasno naglašavajući da VB poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Također su naglasili nastavak intenzivne podršku našoj zemlji na njenom putu ka evroatlantskim integracijama.

Tokom izuzetno iskrenog, konstruktivnog i prijateljskog sastanka razgovarano je i o evropskoj sigurnosti, koja se nalazi pred velikim izazovom, posebno u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu i sve većeg rasta ruskog utjecaja u regiji. Član Predsjedništva BiH Željko Komšić istakao je značaj posvećenosti očuvanju stabilnosti i mira u našoj zemlji i regiji, zahvalivši se Vladi VB na dugogodišnjoj podršci.

Također, razgovarano je o formiranju novih oblika saradnje i daljnjem jačanju bilateralnih odnosa Velike Britanije, Bosne i Hercegovine i zemalja regije u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti.

Sagovornici su u tom svjetlu pohvalili odličnu vojnu saradnju dvije zemlje, te je Lord Coaker potvrdio punu podršku nastavku reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Sastanku je prisustvovao i ambasador VB u BiH Julian Reilly, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.