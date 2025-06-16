Izraelska avijacija bombardovala istočni Teheran nakon naređenja o evakuaciji

Izraelski borbeni avioni napali su gusto naseljena stambena naselja u istočnom Teheranu u ponedjeljak navečer, ubrzo nakon što je vojska izdala naredbe za evakuaciju iranskih stanovnika, javili su lokalni mediji.

Iranska Press TV izvijestila je o napadima, bez navođenja detalja o metama ili žrtvama.

Ranije u ponedjeljak, izraelska vojska naredila je stanovnicima teheranskog Trećeg distrikta distrikta, gdje se nalaze i vladina ministarstva i strane ambasade, da se odmah evakuiraju prije novog vala zračnih napada.

- Radi vaše sigurnosti i zdravlja, molimo vas da odmah napustite određeno područje u Distriktu 3 Teherana. U narednim satima, izraelska vojska će preduzeti akciju u ovom području, kao što je to činila proteklih dana oko Teherana kako bi napala vojnu infrastrukturu iranskog režima - naveli su u upozorenju.