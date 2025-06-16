Izrael bombardovao zgradu iranske državne televizije: Eksplozija zabilježena u prijenosu uživo

Iranska državna televizija pogođena u najnovijem talasu izraelskih napada na Teheran. Novinska mreža Islamske Republike Iran, dio iranskog državnog emitera, potvrdila je da je napadnuta od strane Izraela, izvijestila je agencija IRNA.

Snimljen je trenutak kada je eksplozija prekinula prijenos uživo iranske državne televizije. Napad je uslijedio nakon prijetnji izraelskog ministra odbrane Joava Galanta (Yoav Gallant), koji je rekao da će državni emiter "uskoro nestati". Galant je dodao: "Iranski propagandni i huškački glasnogovornik na putu je nestajanja."

Ranije je izraelska vojska uputila upozorenje stanovnicima Teherana da će uskoro započeti napad na jedan dio glavnog grada Irana.