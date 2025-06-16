Izraelska policija u potjeri za svima koji su snimali lokacije koje je napao Iran

Izraelska policija u potjeri je za svima koji snimaju lokacije pogođene iranskim projektilima, rekao je u ponedjeljak krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, prenosi Anadolu.

- Objave koje tačno prikazuju gdje projektili padaju na Državu Izrael predstavljaju opasnost za sigurnost države i očekujem da će se sa svima koji to učine postupati kao s nekim tko šteti sigurnosti države - rekao je u izjavama koje je prenio list “The Times of Israel“.

Prema istom izvoru, Ben-Gvir je naložio domaćoj sigurnosnoj agenciji Shin Bet i policiji da se obračunaju sa stranim medijima i civilima koji navodno izražavaju radost zbog iranskih raketnih napada.