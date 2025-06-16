Stanovnici Tabriza oplakuju žrtve stradale u izraelskim napadima

U isto vrijeme, u sjeverozapadnom iranskom gradu Tabrizu, stanovnici oplakuju gubitak Mohamada Džavada Naserija i Asgara Purakbarija, koji su, prema izvještajima, poginuli u izraelskim napadima na taj grad. Ožalošćeni su se okupili oko tijela prekrivenih iranskim zastavama, iskazujući bol i ljutnju zbog gubitaka.

U ponedjeljak rano ujutro, Iran je pokrenuo novi val raketnih napada na Izrael, u kojima je, prema izvještajima, poginulo najmanje osam osoba. Istovremeno, izraelska vojska uputila je upozorenje stotinama hiljada ljudi u centralnom Teheranu da se evakuišu zbog predstojećih napada.

Upozorenje je obuhvatilo oko 330.000 ljudi u dijelu grada gdje se nalaze sjedište državne televizije i policije. Izraelska vojska tvrdi da je postigla zračnu nadmoć nad iranskom prijestonicom, omogućavajući njihovim avionima da lete iznad grada bez većih prijetnji. Slična upozorenja za evakuaciju izdavana su i za civile u dijelovima Gaze i Libana prije izraelskih napada.