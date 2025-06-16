Stanovnici Tabriza oplakuju žrtve stradale u izraelskim napadima

U isto vrijeme, u sjeverozapadnom iranskom gradu Tabrizu, stanovnici oplakuju gubitak Mohamada Džavada Naserija i Asgara Purakbarija, koji su, prema izvještajima, poginuli u izraelskim napadima na taj grad. Ožalošćeni su se okupili oko tijela prekrivenih iranskim zastavama, iskazujući bol i ljutnju zbog gubitaka.
U ponedjeljak rano ujutro, Iran je pokrenuo novi val raketnih napada na Izrael, u kojima je, prema izvještajima, poginulo najmanje osam osoba. Istovremeno, izraelska vojska uputila je upozorenje stotinama hiljada ljudi u centralnom Teheranu da se evakuišu zbog predstojećih napada.
Upozorenje je obuhvatilo oko 330.000 ljudi u dijelu grada gdje se nalaze sjedište državne televizije i policije. Izraelska vojska tvrdi da je postigla zračnu nadmoć nad iranskom prijestonicom, omogućavajući njihovim avionima da lete iznad grada bez većih prijetnji. Slična upozorenja za evakuaciju izdavana su i za civile u dijelovima Gaze i Libana prije izraelskih napada.
Iranska državna novinska agencija IRNA izvijestila je da je izraelski napad iznenada prekinuo prijenos uživo državne televizije. Snimljen je trenutak kada je eksplozija prekinula prijenos uživo iranske državne televizije
Sukob između Izraela i Irana dodatno se zahuktava, podižući strahove od šireg regionalnog rata. Dok Izrael nastavlja ciljati iranske vojne i nuklearne objekte, Iran obećava snažan odgovor, dodatno komplikujući ionako napetu situaciju na Bliskom istoku.
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