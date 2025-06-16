Iran: U izraelskim napadima ubijeno 45 žena i djece, pogođena i bolnica

Iranska vlada tvrdi da je najmanje 45 žena i djece poginulo, a još 75 ranjeno u izraelskim napadima na zemlju tijekom proteklih dana, izjavila je portparolka vlade Fateme Mohadžerani (Fatemeh Mohajerani).
Mohadžerani je ove podatke objavila u televizijskom obraćanju u ponedjeljak, naglasivši da "broj civilnih žrtava pobija tvrdnje cionističkog režima da cilja samo vojne objekte".
Ona je osudila izraelski napad na bolnicu Farabi u zapadnom iranskom gradu Kermanšahu, nazvavši ga "dodatnim dokazom divljačke prirode režima koji ubija djecu".
"Psihološko ratovanje"
Portparolka je također pozvala građane da ne obraćaju pažnju na poruke o evakuaciji gradova, navodeći da su one dio psihološkog ratovanja.
Banke i finansijske institucije nastavljaju s radom, ali berza i tržište kapitala zatvoreni su kako bi se zaštitila imovina građana, dodala je.
Zahvalila je policijskim snagama na olakšavanju saobraćaja dok ljudi putuju izvan iranskih gradova.
Mohadžerani je također napomenula da su neke stanice metroa bile otvorene sinoć, dok će druge biti otvorene danas nakon potrebnih priprema za korištenje kao skloništa.
Napadi na bolnice
U ponedjeljak je portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esma’il Bagai osudio napad na bolnicu kao "ratni zločin".
- Napadanje bolnica i stambenih područja, navodno pod uputstvom njihovog ministra odbrane, predstavlja teško kršenje međunarodnog prava i ratni zločin. Historija će suditi; vječna sramota čeka podržavaoce i apologete režima - napisao je u objavi na platformi X.
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