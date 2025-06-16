Iran: U izraelskim napadima ubijeno 45 žena i djece, pogođena i bolnica

Iranska vlada tvrdi da je najmanje 45 žena i djece poginulo, a još 75 ranjeno u izraelskim napadima na zemlju tijekom proteklih dana, izjavila je portparolka vlade Fateme Mohadžerani (Fatemeh Mohajerani). Mohadžerani je ove podatke objavila u televizijskom obraćanju u ponedjeljak, naglasivši da "broj civilnih žrtava pobija tvrdnje cionističkog režima da cilja samo vojne objekte".

Ona je osudila izraelski napad na bolnicu Farabi u zapadnom iranskom gradu Kermanšahu, nazvavši ga "dodatnim dokazom divljačke prirode režima koji ubija djecu". "Psihološko ratovanje" Portparolka je također pozvala građane da ne obraćaju pažnju na poruke o evakuaciji gradova, navodeći da su one dio psihološkog ratovanja.