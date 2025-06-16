Izrael tvrdi da je Iran zgradu državne televizije koristio u vojne svrhe

Izraelske obrambene snage (IDF) otkrile su nove detalje o napadu na sjedište iranske državne televizije, tvrdeći da je zgrada služila kao "komunikacijski centar iranskih oružanih snaga za vojne operacije".
IDF: Nastojali smo izbjegli civilne žrtve
U saopštenju IDF-a navodi se da je zgrada korištena za vojne aktivnosti "pod maskom civilnih funkcija", te da je napad "značajno oslabio vojne kapacitete iranskih snaga".
- Prije napada, IDF je uputio pravovremena upozorenja civilima, uključujući telefonske pozive, a napad je izveden s visokom preciznošću kako bi se, koliko je to bilo moguće, izbjegle civilne žrtve - stoji u saopštenju.
Izraelske snage izvele su napad na Informativnu mrežu Islamske Republike Iran (IRINN), kojom upravlja državna medijska kuća IRIB. Iran je potvrdio da je u napadu bilo žrtava.
Na platformi X pojavila se snimka koja prikazuje trenutak prekida programa iranske državne televizije uslijed napada. Na snimci se vidi kako krhotine padaju u studio, dok voditeljica napušta kadar.
Program nastavljen nakon napada
Državna televizija Islamske Republike Iran (IRIB) uspjela je obnoviti emitiranje uživo nakon nekoliko minuta prekida uzrokovanog izraelskim napadom.
Na ekranu se pojavila poruka da se "svi programi nastavljaju uživo bez prekida", dok je u drugom tekstu navedeno da je Izrael "u brutalnom napadu gađao jednu od zgrada iranske državne televizije".
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