Izrael tvrdi da je Iran zgradu državne televizije koristio u vojne svrhe

Izraelske obrambene snage (IDF) otkrile su nove detalje o napadu na sjedište iranske državne televizije, tvrdeći da je zgrada služila kao "komunikacijski centar iranskih oružanih snaga za vojne operacije".

IDF: Nastojali smo izbjegli civilne žrtve

U saopštenju IDF-a navodi se da je zgrada korištena za vojne aktivnosti "pod maskom civilnih funkcija", te da je napad "značajno oslabio vojne kapacitete iranskih snaga".

- Prije napada, IDF je uputio pravovremena upozorenja civilima, uključujući telefonske pozive, a napad je izveden s visokom preciznošću kako bi se, koliko je to bilo moguće, izbjegle civilne žrtve - stoji u saopštenju.