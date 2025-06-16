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OGLASILE SE SIRENE

Iran pokrenuo novi talas raketnih napada na Izrael

Izraelski Kanal 12 je javio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u regijama Haifa, Krayot, Galileja i Donja Galileja

Raniji napadi na Izrael. AP

M. Až.

16.6.2025

Iran je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju raketnih napada na izraelske ciljeve, prema izvještajima državnih medija.

- Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) pokrenuo je novi val raketnih napada – osmi od petka – na okupirane teritorije (Izrael) - saopštila je državna Press TV.

Izraelski Kanal 12 je javio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u regijama Haifa, Krayot, Galileja i Donja Galileja.


Nekoliko projektila je identificirano nakon što je baraž projektila lansiran iz Irana prema sjevernom Izraelu, gdje su se čula presretanja, izvijestio je dnevnik Yedioth Ahronoth.

Zasad nema izvještaja o žrtvama.

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# IZRAEL
# IRAN
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