Iran pokrenuo novi talas raketnih napada na Izrael

Iran je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju raketnih napada na izraelske ciljeve, prema izvještajima državnih medija. - Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) pokrenuo je novi val raketnih napada – osmi od petka – na okupirane teritorije (Izrael) - saopštila je državna Press TV.

Izraelski Kanal 12 je javio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u regijama Haifa, Krayot, Galileja i Donja Galileja.