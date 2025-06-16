Iran pokrenuo novi talas raketnih napada na Izrael

Iran je u ponedjeljak pokrenuo novu seriju raketnih napada na izraelske ciljeve, prema izvještajima državnih medija.
- Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) pokrenuo je novi val raketnih napada – osmi od petka – na okupirane teritorije (Izrael) - saopštila je državna Press TV.
Izraelski Kanal 12 je javio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u regijama Haifa, Krayot, Galileja i Donja Galileja.
Nekoliko projektila je identificirano nakon što je baraž projektila lansiran iz Irana prema sjevernom Izraelu, gdje su se čula presretanja, izvijestio je dnevnik Yedioth Ahronoth.
Zasad nema izvještaja o žrtvama.
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