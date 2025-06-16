Američki senator: Netanjahu je sabotirao pregovore SAD i Irana, ubili su glavnog pregovarača

Američki senator Berni Sanders (Bernie Sanders) oštro je kritikovao izraelske napade na Iran, optužujući premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da je pokrenuo rat jednostranim napadom, osujetio diplomatske pregovore i odgovoran je za ubistvo ključnog iranskog nuklearnog pregovarača.

- Netanjahu je započeo ovaj rat napadom na Iran. Time je sabotirao pregovore SAD-a i Irana o nuklearnim pitanjima i ubio Alija Šamhanija, vodećeg iranskog pregovarača - izjavio je Sanders.

Sanders je pozvao administraciju SAD-a da se drži podalje od sukoba i da se ne upušta u rat, ni vojno ni finansijski.

- Sjedinjene Države ne smiju biti uvučene u Netanjahuov ilegalni rat protiv Irana. Predložit ću zakon kojim bi se zabranila uporaba saveznih sredstava za bilo kakvu vojnu akciju u Iranu ili protiv njega bez izričite suglasnosti Kongresa, osim u slučaju samoobrane - upozorio je.



