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OŠTRA KRITIKA

Američki senator: Netanjahu je sabotirao pregovore SAD i Irana, ubili su glavnog pregovarača

Sjedinjene Države ne smiju biti uvučene u Netanjahuov ilegalni rat protiv Irana, upozorio je Sanders

Sanders i Netanjahu. AP

M. Až.

16.6.2025

Američki senator Berni Sanders (Bernie Sanders) oštro je kritikovao izraelske napade na Iran, optužujući premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da je pokrenuo rat jednostranim napadom, osujetio diplomatske pregovore i odgovoran je za ubistvo ključnog iranskog nuklearnog pregovarača.

- Netanjahu je započeo ovaj rat napadom na Iran. Time je sabotirao pregovore SAD-a i Irana o nuklearnim pitanjima i ubio Alija Šamhanija, vodećeg iranskog pregovarača - izjavio je Sanders.

Sanders je pozvao administraciju SAD-a da se drži podalje od sukoba i da se ne upušta u rat, ni vojno ni finansijski.

- Sjedinjene Države ne smiju biti uvučene u Netanjahuov ilegalni rat protiv Irana. Predložit ću zakon kojim bi se zabranila uporaba saveznih sredstava za bilo kakvu vojnu akciju u Iranu ili protiv njega bez izričite suglasnosti Kongresa, osim u slučaju samoobrane - upozorio je.


Sanders je naglasio da izraelski napadi ugrožavaju američke diplomatske napore za rješavanje nuklearnih pitanja putem pregovora.

- Razgovori su bili zakazani za nedjelju, ali Netanjahu je odlučio napasti - poručio je Sanders.

Ponovo je istakao da SAD ne smije dozvoliti da bude uvučen u rat koji, prema njegovim riječima, Netanjahu vodi bez konsultacija s međunarodnim partnerima i bez demokratske kontrole.

- Ne smijemo dopustiti da nas Netanjahu gurne u još jedan rat - zaključio je.

Sanders je poznat kao jedan od najglasnijih kritičara Netanjahua i izraelske politike, kao i američkog pristupa Bliskom istoku. Ranije je pozivao na obustavu vojne pomoći Izraelu i blokadu američke podrške toj zemlji.

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# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# BERNIE SANDERS
# SAD
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