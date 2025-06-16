Netanjahu ne odbacuje mogućnost eliminacije iranskog ajatolaha

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u razgovoru za ABC News izjavio je da ne isključuje mogućnost atentata na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei), tvrdeći da takav potez "ne bi eskalirao sukob, već bi ga okončao". Netanjahu: Ovo je odbrana čovječanstva Na direktno pitanje da li će Izrael ciljati vrhovnog vođu, Netanjahu je odgovorio: "Činimo ono što je potrebno. Već smo napali njihove ključne nuklearne naučnike. Imamo još posla na drugim mjestima".

Netanjahu je dodao da su izraelski napadi na Iran usmjereni na, kako je rekao, "odbranu čovječanstva" od iranske nuklearne opasnosti. - Danas je meta Tel Aviv, sutra bi to mogao biti Njujork. Razumijem politiku "Amerika na prvom mjestu", ali ne razumijem "Amerika mrtva" - izjavio je Netanjahu. Tramp navodno odbio plan za atentat Ranije je Reuters izvijestio da je aktualni predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) odbio izraelski prijedlog za atentat na ajatolaha Hameneija, pozivajući se na dvojicu visokih američkih dužnosnika. Navodno je prijedlog iznesen u posljednjih nekoliko dana, ali je Tramp stavio veto na plan.