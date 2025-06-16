Udar groma usmrtio troje planinara u austrijskim Alpama

Troje planinara stradalo je u nedjelju u austrijskim Alpama nakon što ih je, po svemu sudeći, udario grom.

Troje lokalnih planinara - uključujući bračni par, oboje stari 60 godina, i ženinog 62-godišnjeg brata - pronađeni su mrtvi u nedjelju u blizini vrha Damülser Mittagsspitze, visokog 2.635 metara, koji se nalazi u regiji Tirol u zapadnim austrijskim Alpama, prema izvještaju Austrijske novinske agencije (APA).

Planinari su navodno smrtno povrijeđeni nakon što ih je udario grom dok su se spuštali niz planinu zbog nagle promjene vremena.

Nakon što su rođaci stradalıh prijavili nestanak, pronašle su ih hitne službe na nadmorskoj visini od približno 2.270 metara.