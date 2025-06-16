Iranski ministar vanjskih poslova: Tramp može zaustaviti Netanjahuove napade jednim pozivom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Araghči (Abbas Araghchi) uvjeren je da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ima moć da zaustavi izraelske napade na Iran. U objavi na društvenim mrežama, Araghči je istakao da, ukoliko američki predsjednik Donald Tramp "ozbiljno misli o diplomaciji" i želi okončati sukobe, dovoljan je "samo jedan telefonski poziv iz Vašingtona kako bi se utišao netko poput Netanjahua".

Također je upozorio da bi uključivanje SAD-a u nasilje uništilo svaku mogućnost za pregovaračko rješenje.

Ranije danas, Tramp je izbjegao odgovoriti na pitanje šta bi navelo SAD da se vojno uključe u sukob.