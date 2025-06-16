Iranski ministar vanjskih poslova: Tramp može zaustaviti Netanjahuove napade jednim pozivom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Araghči (Abbas Araghchi) uvjeren je da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ima moć da zaustavi izraelske napade na Iran.
U objavi na društvenim mrežama, Araghči je istakao da, ukoliko američki predsjednik Donald Tramp "ozbiljno misli o diplomaciji" i želi okončati sukobe, dovoljan je "samo jedan telefonski poziv iz Vašingtona kako bi se utišao netko poput Netanjahua".
Također je upozorio da bi uključivanje SAD-a u nasilje uništilo svaku mogućnost za pregovaračko rješenje.
Ranije danas, Tramp je izbjegao odgovoriti na pitanje šta bi navelo SAD da se vojno uključe u sukob.
U odvojenoj objavi, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai (Baghai) pozvao je Vijeće sigurnosti UN-a na hitnu reakciju nakon što je Izrael bombardovao sjedište iranske državne televizije. Izrael je tvrdio da je zgrada korištena u vojne svrhe, dok je Baghai ovaj napad nazvao „ratnim zločinom“.
Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AvazTV.