Izrael objavio snimke napada na vojne ciljeve: Uništena dva aviona i raketna infrastruktura

Izraelske zračne snage uništile su dva iranska borbena aviona F-14 "Tomcat" tokom današnjeg napada na aerodrom u Teheranu, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).
ZRAČNI UDARI
Napadi se odvijaju usred četvrtog dana intenzivnih sukoba između Izraela i Irana
Snimci napada na aerodrom u Teheranu. Platforma X
Izraelske zračne snage uništile su dva iranska borbena aviona F-14 "Tomcat" tokom današnjeg napada na aerodrom u Teheranu, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).
Portparol IDF-a Efi Defrin izjavio je da su izraelski borbeni avioni precizno pogodili dva aviona Islamske Republike Iran, koji su bili stacionirani na pisti u Teheranu.
Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju trenutke napada i uništenje oba F-14 aviona, u okviru niza koordiniranih izraelskih zračnih udara na vojne ciljeve u Iranu. F-14 "Tomcat", višenamjenski borbeni avion američke proizvodnje, dio je iranske flote još od 1970-ih i uglavnom se koristi za zaštitu zračnog prostora.
Prema najnovijem saopštenju, izraelska vojska navodi da njena ratna avijacija trenutno napada infrastrukturu za proizvodnju projektila na zapadu Irana.
Napadi se odvijaju usred četvrtog dana intenzivnih sukoba između Izraela i Irana, u kojima obje strane bilježe desetine žrtava, uključujući vojne zvaničnike, naučnike i civile. Zračni udari do sada su bili usmjereni na vojne baze, energetske objekte, komunikacijske centre i, najnovije, infrastrukturu za balističke rakete.