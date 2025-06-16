Izrael objavio snimke napada na vojne ciljeve: Uništena dva aviona i raketna infrastruktura

Izraelske zračne snage uništile su dva iranska borbena aviona F-14 "Tomcat" tokom današnjeg napada na aerodrom u Teheranu, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Portparol IDF-a Efi Defrin izjavio je da su izraelski borbeni avioni precizno pogodili dva aviona Islamske Republike Iran, koji su bili stacionirani na pisti u Teheranu.

Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju trenutke napada i uništenje oba F-14 aviona, u okviru niza koordiniranih izraelskih zračnih udara na vojne ciljeve u Iranu. F-14 "Tomcat", višenamjenski borbeni avion američke proizvodnje, dio je iranske flote još od 1970-ih i uglavnom se koristi za zaštitu zračnog prostora.