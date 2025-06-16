Iran pokrenuo novi talas napada na Izrael projektilima i dronovima

Iranska državna televizija, pozivajući se na vojne izvore, ranije je saopštila da je Islamska Republika uputila upozorenje stanovnicima "okupiranih teritorija" – kako Iran naziva Izrael – da se evakuišu "ako žele ostati živi".

Državna televizija je također izvijestila da je vojska naredila evakuaciju sjedišta izraelskih televizijskih stanica Channel 12 i Channel 14, kao odgovor na prethodni izraelski napad na sjedište iranske državne televizije u Teheranu.

Dok iranska državna televizija nastavlja pozivati izraelske građane na evakuaciju zbog najavljenih novih napada, iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeid Iravani poručio je da Iran djeluje u skladu s pravom na samoobranu i da su svi napadi bili "razmjerni i usmjereni isključivo na vojne ciljeve i pripadajuću infrastrukturu".

U pismu Vijeću sigurnosti UN-a, Iravani je napisao: "Nakon namjerne eskalacije Izraela i nastavka njegovih agresivnih postupaka... Iran je, u skladu s načelom razmjernosti, poduzeo dodatne mjere ciljajući konkretnu infrastrukturu u Izraelu kao legitimne mete koje materijalno podržavaju izraelsku agresiju."

Dodao je i da Iran optužuje Izrael za napade na civile i civilnu infrastrukturu.

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