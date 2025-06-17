Vlastimir Đuza Stojiljković: 10. godišnjica smrti barda regionalnog glumišta

Na današnji dan 2015. godine, umro je Vlastimir Đuza Stojiljković, legendarni srbijanski i regionalni glumac. Đuza se glumom amaterski bavio još kao srednjoškolac. Po završetku srednje škole upisao je Rudarsko-geološki fakultet, koji je napustio na trećem semestru i upisao se na Akademiju pozorišnih umjetnosti. Profesionalnu karijeru započeo je 1951. u Beogradskom dramskom pozorištu, gdje je radio do 1968., nakon čega je prešao u Atelje 212. U BDP se vratio 1978. i ostao tamo do 1985., kada je ponovo prešao u Atelje 212, u kojem je igrao do penzije 1995. Više od 130 uloga Đuza je odigrao više od 130 uloga. Na filmu je debitovao 1957. u filmu “Tuđa zemlja” Jože Galea. Veliku popularnost stekao je filmom “Ljubav i moda”, za koji je otpjevao evergrin "Djevojko mala", te ulogom Rodoljuba Petrovića u kultnoj TV seriji "Pozorište u kući". Zatim je s glumicom Milenom Dravić bio domaćin u šou programu "Lift za peti sprat". Krajem osamdesetih vodio je radio program "Zabavnik". Stojiljković je također posuđivao glasove junacima brojnih crtanih filmova.

Džozef Adison . Wikipedia.org Džozef Adison . Wikipedia.org

Umro engleski pisac i političar Džozef Adison 1719. - Umro engleski pisac i političar Džozef Adison (Joseph Addison), koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji. Većinu tih moralističko-racionalističkih eseja objavljivao je u listovima "Tatler" i "Spektator", koji je u martu 1711. osnovao s Ričardom Stilom (Richard). Napisao je i tragediju "Katon”. 1818. - Rođen francuski kompozitor Šarl Fransoa Guno (Charles-Francois Gounod), koji je s Kamijem Sen Sansom (Camille Saint-Saens) glavni predstavnik klasicizma u francuskoj muzici 19. vijeka. Operama "Romeo i Julija" i "Faust" suprotstavio se italijanskom operskom stilu. Popularna je njegova obrada prvog klavirskog preludijuma Johana Sebastijana Baha (Johann Sebastian Bach), a solo pjesmama utjecao je na kasnije francuske kompozitore. 1867. - Engleski hirurg Džozef Lister (Joseph) u jednoj bolnici u Glazgovu obavio prvu hiruršku intervenciju u historiji medicine pod antiseptičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu. 1882. - Rođen ruski kompozitor Igor Fjodorovič Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. Od 1910. je živio u Francuskoj, a od 1937. do smrti (1971.) u SAD. Djela: baleti "Žar-ptica", "Petruška", "Posvećenje proljeća", scenska kantata "Svadba", melodrame "Priča o vojniku", "Persefona", opera-oratorijum "Kralj Edip", opera "Život razvratnika", kantata "Simfonija psalama", orkestarska djela - tri simfonije, koncerti za klavir, koncerti za violinu, koncerti za kamerni orkestar, "Koncert za 16 instrumenata", "Regtajm", autobiografski radovi "Hronika moga života", "Muzička poetika". 1925. - Ženevski protokol, kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova, potpisalo 29 zemalja. 1929. - Rođen jermenski velemajstor Tigran Vartanovič Petrosjan, šahovski prvak svijeta od 1963. do 1969. Titulu je osvojio pobijedivši ruskog velemajstora Mihaila Mojsejeviča Botvinika i potom je odbranio 1966. u meču s također ruskim velemajstorom Borisom Vasiljevičem Spaskim rezultatom 12,5 : 11,5. Spaski mu je preoteo titulu u meču 1969., pobijedivši ga sa 12,5:10,5.

Ahmed Smajlović . Wikipedia.org Ahmed Smajlović . Wikipedia.org