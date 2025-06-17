Nove eksplozije odjekuju Teheranom: "Samo SAD imaju bombu koja može da dobaci do Forda"

Snažne eksplozije odjeknule su u Teheranu tokom noći i jutra, iako su kasno sinoć Izraelske odbrambene snage upozorile da stiže novi baraž balističkih raketa iz Irana na Izrael.

Prema trenutno dostupnim informacijama, prasci su se čuli u dijelovima Teherana tokom ranih sati po lokalnom vremenu, javila je IRNA, medijska agencija te zemlje., prenosi CNN.

Detektovan novi baraž

Ranije sinoć, Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da je detektovan novi baraž balističkih raketa lansiranih iz Irana na Izrael.

- SAD su jedina zemlja koja posjeduje vrstu bombe potrebnu za napad na iranski podzemni nuklearni lokalitet Fordo - rekao je izraelski ambasador u SAD, Jehiel Lajter, u intervjuu za televiziju Merit u ponedjeljak.

Postrojenje Fordo je zakopano duboko u planinama blizu Koma, na sjeveru Irana i sadrži napredne centrifuge koje se koriste za obogaćivanje uranijuma do visokih stepena čistoće. Njegova tačna dubina nije javno poznata, ali neke procjene je postavljaju na dubinu od 80 do 90 metara.

- Da bi Fordo bio uništen bombom sa neba, jedina zemlja na svijetu koja ima tu bombu su Sjedinjene Države. I to je odluka koju Sjedinjene Države moraju da donesu, bez obzira da li se odluče da zaista nastave tim putem - rekao je Lajter.

Ali, dodao je, to nije jedina opcija: "Postoje i drugi načini za suočavanje sa Fordom".

Upozorenje na vojnu operaciju

Također je izgleda upozorio na vojnu operaciju kasnije ove nedjelje koja bi snažno pogodila Iran.

- Kada se prašina slegne, vidjet ćete neka iznenađenja u četvrtak uveče i petak koja će učiniti da operacija sa pejdžerom izgleda gotovo jednostavno - rekao je.

Mislio je na napad koji je Izrael izvršio u Libanu u septembru, a čija je meta bio pejdžer i voki-tokiji koje su koristili članovi militantne grupe Hezbolah koju podržava Iran.

Sakriven eksploziv

Eksploziv je bio sakriven u uređajima, ubivši najmanje 37 ljudi, uključujući djecu, i ranivši skoro 3.000, od kojih su mnogi bili civili.