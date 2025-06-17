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PRONALAZAK RJEŠENJA

Zvaničnici SAD idu u "Situacijsku sobu" zbog Bliskog istoka: Stiže i ministar odbrane

Tramp je zatražio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a te je zbog toga napustio i sastanak zemalja G7

Pit Hegset. AP

A. O.

17.6.2025

Rukovodstvo SAD, uključujući i predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i ministra odbrane Pita Hegseta (Petea Hegsetha) danas se treba sastati u tzv. Situacijskoj sobi u Bijeloj kući gdje bi trebali razgovarati o opcijama koje se tiču Bliskog istoka.

Tramp je zatražio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a te je zbog toga napustio i sastanak zemalja G7.

Hegset je potvrdio da će doći do sastanka, ali je istovremeno naglasio kako Tramp i dalje teži ka nuklearnom sporazumu s Iranom, uprkos eskalaciji sukoba Irana i Izraela.

- Naravno. Defanzivno smo pozicionirani u regiji da budemo jaki u nastojanju da postignemo mirovni sporazum. Svakako se nadamo da će se to dogoditi - rekao je Hegset.

Na pitanje zašto se sastanak u Situacijskoj sobi održava, Hegset nije otkrio detalje.

- Potezi su usmjereni na to da se osigura sigurnost naših ljudi na Bliskom istoku - poručio je.

# SAD
# DONALD TRUMP
# PETE HEGSETH
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