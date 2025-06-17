Video / Nakon poziva na evakuaciju uslijedio saobraćajni kolaps na izlazu iz Teherana

Brojni Iranci tokom noći putovali su iz pravca Teherana prema sjeverozapadu zemlje, prilikom čega je nastao kolaps na ulicama.
Ovi prizori dolaze nakon što je jučer ministar odbrane Izraela Israel Kac (Katz) pozvao na evakuaciju ljudi iz Teherana, poručivši da će stanovnici Teherana biti prisiljeni da plate cijenu "diktature i evakuisati svoje domove iz područja gdje će biti potrebno napasti režimske ciljeve i sigurnosnu infrastrukturu u Teheranu".
Podsjetimo i Donald Tramp, predsjednik SAD, također je pozvao na evakuaciju ljudi iz Teherana. On je kazao kako bi svi stanovnici trebali napustiti glavni iranski grad.
- Iran je trebao potpisati sporazum. Rekao sam im da potpišu. Kakva sramota, kakva šteta ljudskih života. Jednostavno rečeno - Iran ne može imati nuklearno oružje. To sam govorio iznova i iznova. Svi se trebaju odmah evakuisati iz Teherana - rekao je Tramp.
Na fotografijama i video snimcima se mogu vidjeti kilometarske kolone ljudi koji pokušavaju napustiti Teheran.
Prema fotografijama koje je zabilježio Reuters, stanovnici Teherana se kreću prema gradu Karaj odakle idu prema sjeverozapadu zemlje, tačnije prema Kalusu (Chalusu).
U međuvremenu se očekuju novi napadi Izraela na ciljeve u Teheranu.