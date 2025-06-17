Zemlje G7 uputile poruku: Izrael ima pravo da se brani, Iran je izvor terora

Nakon što su održale sastanak, države članice G7 objavile su saopćenje u kojem su se fokusirale na deeskalaciju neprijateljstava na Bliskom istoku, te su navele da su one potvrdile posvećenost miru i stabilnosti.

Kako se navodi, u tom kontekstu potvrđuju da Izrael ima pravo da se brani.

- Ponavljamo našu podršku sigurnosti Izraela. Također potvrđujemo važnost zaštite civila. Iran je glavni izvor regionalne nestabilnosti i terora - saopćeno je.

Navode da su dosljedno dali do znanja da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Zemlje su pozvale da rješavanje iranske krize dovede do šire deeskalacije neprijateljstava na Bliskom istoku, uključujući prekid vatre u Gazi

- Ostat ćemo budni u pogledu implikacija na međunarodna energetska tržišta i bit ćemo spremni koordinirati, uključujući i saradnju sa istomišljenicima, kako bismo zaštitili stabilnost tržišta - zaključili su.

Zemlje članice G7 skupine su Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.