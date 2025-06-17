Pobune u Kongresu nakon Trampove izjave o odobravanju učešća vojske SAD u ratu u Iranu

Prve pobune unutar Kongresa SAD javile su se nakon što se pojavila vijest da bi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) mogao odobriti učešće vojske SAD u ratu u Iranu.

Republikanski zastupnik Tomas Mesi (Thomas Massie) i demokrata Ro Kana (Khanna) izjavili su kako će predložiti mjeru koja bi prisilila Trampa da dobije odobrenje kongresa za ulazak u sukob Izraela s Iranom.

Mesi je poručio kako to nije njihov rat.

- Ako jeste, Kongres mora odlučivati o takvim pitanjima u skladu s našim Ustavom. Predstavit ću dvostranačku rezoluciju o ratnim ovlaštenjima kako bih zabranio naše učešće. Pozivam sve članove Kongresa da podrže ovu rezoluciju – kazao je on.

Rezoluciju je komentirala i Rašida Tlaib (Rashida) koja je izjavila da će podržati ovaj dokument u Kongresu.

- Radujem se što ću podržati ovu Rezoluciju o ratnim ovlaštenjima. Američki narod više neće nasjedati na to. Lagali su nam o oružju za masovno uništenje u Iraku koje je ubilo milione i zauvijek promijenilo živote. Nedopustivo je da Tramp ide u rat bez glasanja u Kongresu – kazala je ona.

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