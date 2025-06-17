Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDLOŽIT ĆE MJERU

Pobune u Kongresu nakon Trampove izjave o odobravanju učešća vojske SAD u ratu u Iranu

Predstavit ću dvostranačku rezoluciju o ratnim ovlaštenjima kako bih zabranio naše učešće, rekao je Mesi

Tomas Mesi (u sredini). AP

A. O.

17.6.2025

Prve pobune unutar Kongresa SAD javile su se nakon što se pojavila vijest da bi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) mogao odobriti učešće vojske SAD u ratu u Iranu.

Republikanski zastupnik Tomas Mesi (Thomas Massie) i demokrata Ro Kana (Khanna) izjavili su kako će predložiti mjeru koja bi prisilila Trampa da dobije odobrenje kongresa za ulazak u sukob Izraela s Iranom.

Mesi je poručio kako to nije njihov rat.

- Ako jeste, Kongres mora odlučivati o takvim pitanjima u skladu s našim Ustavom. Predstavit ću dvostranačku rezoluciju o ratnim ovlaštenjima kako bih zabranio naše učešće. Pozivam sve članove Kongresa da podrže ovu rezoluciju – kazao je on.

Rezoluciju je komentirala i Rašida Tlaib (Rashida) koja je izjavila da će podržati ovaj dokument u Kongresu.

- Radujem se što ću podržati ovu Rezoluciju o ratnim ovlaštenjima. Američki narod više neće nasjedati na to. Lagali su nam o oružju za masovno uništenje u Iraku koje je ubilo milione i zauvijek promijenilo živote. Nedopustivo je da Tramp ide u rat bez glasanja u Kongresu – kazala je ona. 

Bonus video:

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# TEHERAN
# SUKOB
# IRAN
# RAT
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.