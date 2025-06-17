Iran pokrenuo novi val napada na Izrael: Sirene odjekuju nakon lansiranja balističkih raketa

Vojska Izraela potvrdila je da je Iran pokrenuo novi talas napadam a upozorenje je upućeno stanovništvu da ostanu u svojim skloništima.

Širom sjevernog i centralnog, te u nekim područjima na jugu Izraela, oglašavaju se sirene, nakon lansiranja balističkih raketa iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u narednim minutama, dok protivvazdušna odbrana radi na suzbijanju prijetnji. Odjeci velikih eksplozija čuju se u području Jerusalema dok rakete ciljaju druga područja zemlje.

Za sada nije izdata sirena za područje Jerusalema.

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