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CIVILI U SKLONIŠTIMA

Iran pokrenuo novi val napada na Izrael: Sirene odjekuju nakon lansiranja balističkih raketa

Odjeci velikih eksplozija čuju se u području Jerusalema dok rakete ciljaju druga područja zemlje

Sukob Izraela i Irana. AP

A. O.

17.6.2025

Vojska Izraela potvrdila je da je Iran pokrenuo novi talas napadam a upozorenje je upućeno stanovništvu da ostanu u svojim skloništima.

Širom sjevernog i centralnog, te u nekim područjima na jugu Izraela, oglašavaju se sirene, nakon lansiranja balističkih raketa iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u narednim minutama, dok protivvazdušna odbrana radi na suzbijanju prijetnji. Odjeci velikih eksplozija čuju se u području Jerusalema dok rakete ciljaju druga područja zemlje.

Za sada nije izdata sirena za područje Jerusalema.

Bonus video:

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# VOJSKA
# SIRENE
# ESKALACIJA
# ESKALACIJA SUKOBA
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