Tramp ponižavao Makrona: Nema pojma što sam otišao sa G7

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) negirao je da je ranije napustio samit lidera G7 u Kanadi kako bi radio na prekidu vatre između Irana i Izraela, a u svojoj objavi na društvenim mrežama, on je ismijao francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) kazavši da "traži publicitet".

Poručio je da Makron "nema pojma" zašto se Tramp vraća u Vašington i da je razlog "mnogo veći" od prekida vatre.

Inače, ranije je Makron sugerisao da je Tramp dao "ponudu" za prekid vatre.

- Željan publiciteta predsjednik Francuske Emanuel Makron je pogrešno rekao da sam napustio samit G7 u Kanadi kako bih se vratio u Vašington da radim na „prekidu vatre“ između Izraela i Irana. Pogrešno! On nema pojma zašto sam sada na putu za Vašington, ali to sigurno nema nikakve veze s prekidom vatre. Mnogo je veće od toga. Bilo namjerno ili ne, Emanuel uvijek griješi. Ostanite s nama – izjavio je Tramp.

Podsjećamo, ranije jutros, Tramp je rekao kako bi se svi stanovnici Teherana trebali evakuisati.