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Tramp ponižavao Makrona: Nema pojma što sam otišao sa G7

Bilo namjerno ili ne, Emanuel uvijek griješi, poručio je Tramp

Sa samita G7. AP

A. O.

17.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) negirao je da je ranije napustio samit lidera G7 u Kanadi kako bi radio na prekidu vatre između Irana i Izraela, a u svojoj objavi na društvenim mrežama, on je ismijao francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) kazavši da "traži publicitet".

Poručio je da Makron "nema pojma" zašto se Tramp vraća u Vašington i da je razlog "mnogo veći" od prekida vatre.

Inače, ranije je Makron sugerisao da je Tramp dao "ponudu" za prekid vatre.

- Željan publiciteta predsjednik Francuske Emanuel Makron je pogrešno rekao da sam napustio samit G7 u Kanadi kako bih se vratio u Vašington da radim na „prekidu vatre“ između Izraela i Irana. Pogrešno! On nema pojma zašto sam sada na putu za Vašington, ali to sigurno nema nikakve veze s prekidom vatre. Mnogo je veće od toga. Bilo namjerno ili ne, Emanuel uvijek griješi. Ostanite s nama – izjavio je Tramp.

Podsjećamo, ranije jutros, Tramp je rekao kako bi se svi stanovnici Teherana trebali evakuisati.

Nešto ranije oglasila se i portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) koja je kazala da je Tramp ranije napustio sastanak zemalja G7.

- Predsjednik Tramp je imao odličan dan na G7, čak je potpisao i veliki trgovinski sporazum s Ujedinjenim Kraljevstvom i premijerom Keirom Starmerom. Mnogo toga je postignuto, ali zbog onoga što se dešava na Bliskom istoku, predsjednik Tramp će večeras otići nakon večere sa šefovima država - poručila je.

# EMMANUEL MACRON
# G7
# SAD
# DONALD TRUMP
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