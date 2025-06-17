Vedran Obućina za "Avaz": Ako ne bude deeskalacije, moglo bi doći do šireg regionalnog sukoba

Za premijera Izraela Benjamina Netanjahua u ovom trenutku je najvažnije da se rat nastavi u bilo kom obliku, kazao je za “Avaz” predsjednik Centra za međureligijski dijalog iz Rijeke Vedran Obućina. Politolog i teolog, ekspert za Bliski istok i odnose politike i religije pojašnjava da Netanjahu ima dva cilja – ispuniti životnu ulogu koju je sam sebi dodijelio, pa srušiti Iran i sve koje vidi kao neprijatelje, a na taj način istovremeno sačuvati vlast.

- Koliko god trajala ovakva situacija toliko on neće biti pod pritiskom svojih sudskih vlasti, pošto je osumnjičen za kriminal. Istovremeno bi mogao razriješiti i drugi problem, jer se nalazi na međunarodnoj potjernici. To vam je situacija u kojoj je teško predvidjeti šta će se događati, pa i ti ciljevi uvijek vrludaju. Oni su uglavnom takvi da se udari protiv Irana što je moguće jače, a istovremeno da se uništi bilo kakva osnova palestinske države – kaže profesor Obućina.

Sa skepticizmom gleda na reakcije svijeta, jer uprkos verbalnim osudama, pa i najavama nekih zapadnih zemalja da će priznati Palestinu, izraelska vlada na to samo odmahuje rukom.

Snažna poruka

- Koraci koji zaustavljaju bilo koji oblik naoružavanja Izraela i bilo koji oblik međunarodne sposobnosti djelovanja, od toga da ga se, kada ode vani, mora uhapsiti, bili bi vrlo vidljiva stvar koja govori o tome kakav je stav međunarodne zajednice, pogotovo zapada. Vidjeli smo da nekoliko ministara u njegovoj vladi ima embargo na ulazak u EU, što već pokazuje da ipak postoji snažna poruka Netanjahuu. Ipak, oni i dalje rade po svome, tako da to nisu stvari koje će ga zaustaviti – dodaje Obućina.

Naglašava da mehanizmi međunarodne zajednice ne funkcioniraju, a međunarodna pravila se ne poštuju.

- Koliko je odredbi Ženevske konvencije prekršeno samo u nekoliko zadnjih dana? To samo pokazuje da nikog nije briga za te konvencije. Niko nije rekao da je napad Izraela na Iran čin agresije, niko ne govori da su napadi Irana na Izrael pravno nedopustivi. Oni imaju pravo na samoodbranu, ali ona mora biti recipročna. To ne znači da ćete gađati rezidencijalne četvrti po Izraelu. Napadi na nuklearna postrojenja su izričito zabranjeni, ali eto, nikom ništa kad u takvom svijetu živimo – kaže Obućina.

Pokušaj rušenja režima

Novi sukob na Bliskom istoku vidi kao preslagivanje karata i pokušaj Izraela da sruši režim u Iranu. Ipak, suludim smatra raketiranja zemlje, ubijanje ljudi i razaranja stanova, uz istovremena očekivanja da će se narod pobuniti protiv vlastite države, a ne napadača.

- To su toliko blesave stvari da se čovjek stvarno mora zapitati je li sve u redu s tim ljudima koji sjede na pozicijama odlučivanja. Sve što se događa tamo ima posljedice po cijeli svijet, pogotovo ako bi se Hormuški tjesnac zatvorio. Onda smo pred novim naftnim i plinskim šokom. Ako neće biti te famozne deeskalacije o kojoj se govori, onda bi stvarno moglo doći do šireg regionalnog sukoba. Deeskalacija znači ogroman pritisak zapada na Izrael, što je vrlo malo vjerovatno, ali i ogroman pritisak Rusije i Kine na Iran da zaustavi protunapade, što je isto tako malo zamislivo. Svugdje treba gledati interese, to je do sada bila zakonitost, ali čini mi se da sada ni interesi više nisu u igri, nego da je ovo sada borba određenih ljudi na vlasti koji vrlo vjerovatno nisu dorasli pozicijama na kojima jesu – ističe politolog i ekspert za Bliski istok Vedran Obućina.