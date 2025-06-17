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Vojska Izraela tvrdi: Ubili smo načelnika generalštaba oružanih snaga Irana

Iran ove navode još nije komentarisao

General-major Ali Šadmani. Arab news

A. O.

17.6.2025

Vojska Izraela tvrdi da je ubila načelnika generalštaba oružanih snaga Irana Alija Šamadinija (Shamadinija).

Kako prenosi Reuters, vojska je opisala načelnika kao "najvišeg vojnog komandanta" Irana.

Naime, on je imenovan na ovu poziciju nakon što su prošle sedmice izraelske snage ubile Golmalija Rašida (Gholamalija Rashida), bivšeg šefa centralnog štaba Katam al-Anbija (Khatam al-Anbiya).

Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je Šadmani smatran najbližom preostalom vojnom figurom iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju.

Vojska tvrdi da je, pod Šadmanijevom komandom, Centralni štab Katam-al Anbija "bio odgovoran za upravljanje borbenim operacijama i odobravanje iranskih planova napada".

Kako piše IDF, u svojim raznim ulogama, imao je direktan utjecaj na iranske ofanzivne planove usmjerene protiv Izraela.

Iran ove navode još nije komentarisao.

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# ESKALACIJA
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