Iranske rakete pogodile područje izraelske tajne službe kod Tel Aviva: Šta će biti sa Mossadom?

Iran je tokom noći i jutros lansirao nove balističke rakete na teritoriju Izraela, a među pogođenim metama bilo je i područje izraelske obavještajne službe Mossad u Hercliji, sjeverno od Tel Aviva.

Napad je bio precizno usmjeren na zgradu u kojoj se nalazi Mossad, kao i zloglasna obavještajna Jedinica 8200.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju trenutak kada projektil pogađa zgradu u području Glilot, gdje se nalaze sjedišta ključnih izraelskih obavještajnih struktura. Nakon udara, iznad Herclije i okolice podigli su se gusti oblaci dima.