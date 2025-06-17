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POJAVILI SE SNIMCI

Iranske rakete pogodile područje izraelske tajne službe kod Tel Aviva: Šta će biti sa Mossadom?

Nakon udara, iznad Herclije i okolice podigli su se gusti oblaci dima

Širi se gusti dim. Platforma X

A. O.

17.6.2025

Iran je tokom noći i jutros lansirao nove balističke rakete na teritoriju Izraela, a među pogođenim metama bilo je i područje izraelske obavještajne službe Mossad u Hercliji, sjeverno od Tel Aviva.

Napad je bio precizno usmjeren na zgradu u kojoj se nalazi Mossad, kao i zloglasna obavještajna Jedinica 8200.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju trenutak kada projektil pogađa zgradu u području Glilot, gdje se nalaze sjedišta ključnih izraelskih obavještajnih struktura. Nakon udara, iznad Herclije i okolice podigli su se gusti oblaci dima.

Kako su naveli iz Teherana, napad dolazi u okviru nastavka iranske odmazde za "neprekidnu izraelsku agresiju i kršenje suvereniteta drugih država".

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je snimke na kojima se, navodno, vidi trenutak udara u objekat povezan s Mossadom.

Iako je incident izazvao široku pažnju, izraelski mediji izvještavaju pod strogom vojnom cenzurom i zasad nije poznato kolika je razmjere štete niti da li ima žrtava.

Vlasti Izraela do ovog momenta nisu komentarisale navode o pogođenoj zgradi Mossada.

Inače, područje Glilot, gdje se nalazi Mossad, predstavlja srce izraelske obavještajne zajednice, uključujući i Jedinicu 8200, specijalizovanu za elektronski nadzor, cyber operacije i presretanje komunikacija.

Ako se potvrde izvještaji o direktnom pogotku, to bi moglo označiti jedan od najsmjelijih iranskih napada na izraelske vojne i sigurnosne strukture u posljednjim decenijama.

Bonus video:

# SUKOB
# IZRAEL
# TEL AVIV
# IRAN
# NAPADI
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