Putinov general poslao upozorenje od kojeg se ledi krv u žilama: "Počeo je..."

Nakon što je izraelska vojska u noći s četvrtka na petak napala iranske ciljeve, visoki ruski general Apti Alaudinov izjavio je da je Treći svjetski rat već u toku i pozvao na masovnu mobilizaciju u Rusiji, prenosi Daily Express.

General bojnik Alaudinov (51), zamjenik šefa glavne vojno-političke uprave ruskih oružanih snaga i zapovjednik čečenskih specijalaca Akhmat, objavio je poruku na Telegramu u kojoj tvrdi da je rat već počeo.

"Moramo proglasiti mobilizaciju", napisao je Alaudinov. "Potrebno je unaprijed pripremiti najmanje pola miliona ljudi, a realno i milion. Moramo ih pozvati i pripremiti na činjenicu da je rat već počeo, a mi znamo da se to već događa — Treći svjetski rat. Sada je ušao u novu fazu i dobio novi zamah", poručio je.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Izrael gađao iranske vojne objekte povezane s nuklearnim programom. "Niko se ne smije usuditi igrati s nama kao što su se igrali sa drugim zemljama, pa sada i s Iranom. Vjerujte mi, svi se moramo ujediniti na svim razinama", naglasio je Alaudinov.

Alaudinov je aktivan u ruskim naporima da povrate teritorij u Kurskoj oblasti, koji su ukrajinske snage djelomično zauzele u ofenzivi prošlog kolovoza. Takođe se smatra mogućim nasljednikom proruskog čečenskog vođe Ramzana Kadirova.