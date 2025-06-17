Izraelska vojska: Iran je jutros ispalio 30 projektila; Tel Aviv se trese od eksplozija

Izraelske obrambene snage su priopćile da je Iran u svom jutrošnjem napadu lansirao 30 projektila na Izrael. Većina ih je presretnuta, no neki su pogodili svoj cilj, rekao je glasnogovornik IDF-a.

Iran uspostavio centar za distribuciju osnovnih potrepština

Iranski državni mediji navode da je uspostavljeno sjedište za distribuciju osnovnih dobara.

Državna medijska kuća Tasnim javlja da je osnovano središnje sjedište Shahid Salami i da koordinira s iranskim ministarstvom poljoprivrede i Obrtničkom komorom kako bi se osiguralo da opskrba uljem i rižom ne bude prekinuta.

Ranije je javljeno da nema prekida u opskrbi osnovnim namirnicama poput kruha i brašna.

Iran prijeti valom dronova u narednim satima

Iran je upozorio da će val dronova pogoditi Izrael u narednim satima.

Viši vojni zapovjednik je rekao da će se napadi tijekom jutra intenzivirati, prenosi Sky News.

Projektil izazvao požar na parkiralištu u Izraelu

Izraelska vatrogasna i spasilačka služba priopćila je da je projektil pogodio dio okruga Dan, područja koje se proteže od Tel Aviva do okolnih gradova.