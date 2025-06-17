Video / Makron i Meloni hit na mrežama: Htio joj nešto u povjerenju reći, ali...

Sastanak zemalja članica G7 obično predstavlja priliku za bilateralne i druge susrete lidera najmoćnijih svjetskih ekonomija, ali ovaj put pažnja nije usmjerena na same teme sastanka, već na reakciju italijanske premijerke Giorgie Meloni.

Neposredno prije početka zasjedanja, kamere su zabilježile zanimljiv trenutak s Meloni. Naime, francuski predsjednik Emmanuel Macron prišao joj je kako bi joj nešto rekao "u povjerenju", a talijanska premijerka nije uspjela sakriti svoju reakciju. Iako svjetski lideri najčešće nastoje održati neutralan izraz lica, ovaj put Meloni to nije pošlo za rukom, a snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.