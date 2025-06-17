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Video / Makron i Meloni hit na mrežama: Htio joj nešto u povjerenju reći, ali...

Neposredno prije početka zasjedanja, kamere su zabilježile zanimljiv trenutak s Meloni

Reakcija Meloni: Svi se smiju. Screenshot

E. T.

17.6.2025

Sastanak zemalja članica G7 obično predstavlja priliku za bilateralne i druge susrete lidera najmoćnijih svjetskih ekonomija, ali ovaj put pažnja nije usmjerena na same teme sastanka, već na reakciju italijanske premijerke Giorgie Meloni.

Neposredno prije početka zasjedanja, kamere su zabilježile zanimljiv trenutak s Meloni. Naime, francuski predsjednik Emmanuel Macron prišao joj je kako bi joj nešto rekao "u povjerenju", a talijanska premijerka nije uspjela sakriti svoju reakciju. Iako svjetski lideri najčešće nastoje održati neutralan izraz lica, ovaj put Meloni to nije pošlo za rukom, a snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Nije poznato o čemu su Macron i Meloni razgovarali u tim trenucima, ali mnogi su primijetili kako je Meloni tada pogledavala prema mjestu gdje je sjedio Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Italijanska premijerka oglasila se nedugo nakon završetka sastanka G7, kazavši da je iskoristila priliku da s Donaldom Trumpom razgovara o ključnim međunarodnim pitanjima, s posebnim naglaskom na situaciju u Iranu i na Bliskom istoku. "Razgovarali smo i o ekonomskim odnosima između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu sam ponovila koliko je važno dodatno ojačati transatlantsku saradnju", poručila je Meloni.

# EMMANUEL MACRON
# ITALIJA
# FRANCUSKA
# GIORGIA MELONI
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