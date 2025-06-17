Amerikanci spremni ponuditi Irancima sporazum povoljniji nego ranije

Američki predsjednik Donald Trump, prema riječima američkih i evropskih zvaničnika koje uskoro bi trebao Iranu predstaviti "posljednju šansu".

Jedan zvaničnik je dodao da bi ta ponuda mogla biti čak i nešto povoljnija od prethodne koju je američka administracija uputila Irancima prije otprilike deset dana.

Očekuje se da će, čak i ako takva ponuda bude iznesena, ona biti zasnovana na američkom principu nulte tolerancije prema obogaćivanju uranijuma.

Izraelski mediji tvrde kako je Iran kontaktirao Oman i Katar kako bi posredovali u komunikaciji s Trumpovom administracijom s ciljem zaustavljanja izraelskih napada i nastavka pregovora o svom nuklearnom programu. Saudijska Arabija takođe djeluje iza kulisa kroz zaseban kanal kako bi se postiglo primirje.

Moraju razgovarati

Trump je u ponedjeljak kazao da je Iran kontaktirao SAD kako bi zaustavio izraelske napade.

"Izgleda da Iran ne pobjeđuje u ovom ratu. Moraju razgovarati prije nego bude prekasno", izjavio je Trump u Kanadi.

Jedan izraelski zvaničnik je za Jerusalem Post izjavio da Izrael, za sada, nije primio nikakav službeni zahtjev.

"Pregovori se trenutno vode između Teherana i Washingtona - u međuvremenu mi nastavljamo s napadima na sve više ciljeva", izjavio je isti zvaničnik.

Američka administracija je u ponedjeljak potvrdila da će nosač aviona USS Nimitz stići na Bliski istok, a u regiju će biti poslano i oko 30 aviona za dopunu gorivom. Američki izvor je rekao za Jerusalem Post da se vrše pripreme koje bi omogućile potencijalno učestvovanje u napadima, ako Trump da zeleno svjetlo.

Pištolj na sceni

"Ovo je kao pištolj postavljen na scenu u prvom činu - Trump jasno pokazuje da ne isključuje vojnu opciju."

Unutar američke administracije postoje nesuglasice o tome da li bi SAD trebale učestvovati u izraelskoj ofanzivi.

"Centralna komanda SAD smatra da je to ispravno – ali postoje i drugi, uključujući i ljude iz Trumpove biračke baze, koji se protive uplitanju", rekao je američki izvor za Post. "Na kraju, o svemu će odlučiti glava jednog riđokosog čovjeka", dodao je izvor, aludirajući na Trumpa.